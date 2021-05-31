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31.05.2021 18:09

Три города Чувашии примут участие в федеральном проекте

Текст: Сергей Кирсанов
Три малых города Чувашии - Козловка, Цивильск и Шумерля - примут участие во Всероссийском конкурсе малых городов и исторических поселений. Обновить общественные территории в них планируется в 2022 году.
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии

Заявки городов были отобраны на заседании межведомственной комиссии по реализации в республике федерального проекта "Формирование комфортной городской среды".

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Так, в Козловке концепция парка основана на личности Николая Лобачевского. Каждая из функциональных зон площадки раскрывает биографию ученого и его деятельность в городе, повествует о сути его научных работ. Проект предусматривает четыре территории: событийная площадка, которая станет центром парка, детская зона с интерактивным и развивающим оборудованием, спортивная площадка с оснащением для разных возрастов, а также прогулочная, рекреационная зона. По словам разработчиков концепции, все арт-объекты и игровое оборудование направлены на поощрение интереса к науке и знаниям.

В Цивильске предполагается обновить исторический центр и, в первую очередь, реконструировать Детский парк. Его предлагается рассматривать как городской сад, разделенный на две смысловые зоны - южную и северную. В первой разместятся детские игровые площадки и воркаут-территории. Во второй находится церковь Казанской иконы Богоматери, в этой части обустроят только аллеи и площадки с садовыми скамьями.

Центральная аллея пройдет ровно посередине сада, с востока на запад от улицы Ленина до улицы Пугачева и будет ориентирована на Пугачевскую башню - звонницу Троицкого собора. Со стороны улицы Ленина сад будет ограничен легким каркасным одноэтажным сооружением по типу перголы, в котором разместятся информационный киоск, туалеты и сувенирные лавки. На противоположной стороне улицы будут организованы гостевые автостоянки.

В Шумерле общественное пространство для участия в конкурсе выбрали сами жители, которые пожелали обновления центрального парка. Концепция предусматривает создание событийной площади и благоустройство пруда, что по задумке авторов поспособствует оживлению прилегающей территории - здесь появятся точки общепита, площадки для занятий спортом, детские пространства и сады. Предполагается также обустройство участка около фонтана и создание амфитеатра у здания кинотеатра. В лесной части парка появится павильон-дендрарий для проведения экологических мастер-классов и этнопоселок.

Как пояснили в Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашии, все три заявки были одобрены, однако администрации Шумерли рекомендовано доработать проект.

Вместе с тем, в Мариинско-Посадском районе состоялся промотур историко-географического проекта "Тропа памяти", посвященный Году строительства Казанско-Сурского рубежа. Его организовали Чувашское республиканское отделение Русского Географического Общества и историко-географический факультет Чувашского государственного университета им. И.Н. Ульянова. Студенты ЧГУ под руководством доцента кафедры физической географии Марины Вишневской разбили туристический лагерь у обелиска в честь Казанско-Сурского оборонительного рубежа, расположенного на границе Октябрьского и Карабашского сельских поселений Мариинско-Посадского района.

Фото: Пресс-служба администрации главы Чувашии
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Мероприятие призвано осветить значимость исторического сохранения ДЗОТов, противотанковых рвов, других оборонительных сооружений, а также обратить внимание молодежи 12-22 лет на Казанский обвод, как центр патриотического туризма в Чувашии, развитие первых туристических навыков, реставрацию оборонительных сооружений на территории Карабашского, Октябрьского, Байгуловского сельских поселений.

Побывавшие на месте представители различных органов власти республики отметили важность сохранения памяти о событиях Великой Отечественной войны и поддержали предложение сделать такие экспедиции постоянными.

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