В Чебоксарах заложили камень в знак реконструкции стадиона "Волга"

В столице Чувашии заложили камень, символизирующий начало реконструкции стадиона "Волга". В церемонии по этому случаю приняли участие глава республики Олег Николаев, глава администрации Чебоксар Алексей Ладыков, председатель Комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерий Газзаев и председатель Комитета Госдумы РФ по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

Реконструкция стадиона предполагает строительство трехэтажного физкультурно-оздоровительного комплекса, включающего тренажерный зал, залы тяжелой атлетики и единоборств, два универсальных спортивных зала и бассейн. Кроме этого здесь появится ледовая арена и стадион с полноразмерным футбольным полем.

Проект реализуется, в основном, за счет федерального бюджета, на него направили около 1,2 миллиарда рублей.

По словам Николаева, столь масштабные проекты позволяют республике планомерно выполнять цели, обозначенные главой государства.

- Президент России поставил перед нами важную задачу - не менее 70 процентов жителей должны регулярно заниматься физической культурой и спортом. Для этого он утвердил национальные проекты, в том числе нацпроект "Спорт - норма жизни". Стоит отметить, что если в среднем по республике доступность спортивными объектами у нас достаточно высокая, то столица по этому показателю сильно уступает другим муниципалитетам. Отчасти это связано с тем, что Юго-Западный район Чебоксар мало насыщен спортивными объектами, - отметил Николаев, добавив, что все же главной целью проекта является создание комфортных условий для жизни и занятий спортом жителей.

В свою очередь, Валерий Газзаев заявил, что реконструкция стадиона является большим достижением республиканских властей.

- Статистика показывает, что спортивные звезды рождаются в регионах и лишь затем они защищают честь страны в составе национальной сборной. Все это, конечно же, касается и Чувашии. Дети, которые будут заниматься на этом стадионе, все будут мечтать выступать на чемпионатах мира и Европы. Да, не все из них станут выдающимися спортсменами, но очевидно, что они станут здоровыми и сильными людьми, которые будут прославлять свою нацию, свой народ. Такие многофункциональные спортивные центры будут способствовать здоровому образу жизни и сильной Чувашии, - подчеркнул депутат.

Стадион "Волга" расположен в Чапаевском поселке Чебоксар, этот объект ранее принадлежал одному из крупных промышленных предприятий республики, но затем был передан на баланс города. Вопрос реконструкции поднимался еще восемь лет назад, однако профинансировать такую масштабную работу возможности не нашлось. В последние несколько лет стадион не эксплуатировался.

По словам главы администрации Чебоксар Алексея Ладыкова, город долго ждал этого события, так как в течение многих лет разрабатывался проект и велись поиски источников финансирования.

- Объект включен в комплексный план развития региона до 2024 года. Планируется, что через три года реконструкция завершится. "Волга" станет объектом мирового уровня, - написал сити-менеджер в своем Instagram.