В Казани замначальника колонии принуждал заключенных собирать пазлы

В Казани осужден бывший замначальника колонии №18 и экс-руководитель центра УФСИН по РТ. Как сообщает СУ Следкома России по Татарстану, 34-летний подполковник признан виновным по трем эпизодам.

Он организовал сдачу на металлолом решеток и барьерных огражденный, ремонтировал душевую за счет осужденного, а также принуждал заключенных к предпродажной сборке 3,5 тысяч пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы.

Московский районный суд Казани приговорил его к штрафу в 180 тысяч рублей. Подсудимый вину не признавал.