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31.05.2021 16:25
Рубрика: Происшествия

В Казани замначальника колонии принуждал заключенных собирать пазлы

Текст: Олег Корякин

В Казани осужден бывший замначальника колонии №18 и экс-руководитель центра УФСИН по РТ. Как сообщает СУ Следкома России по Татарстану, 34-летний подполковник признан виновным по трем эпизодам.

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Он организовал сдачу на металлолом решеток и барьерных огражденный, ремонтировал душевую за счет осужденного, а также принуждал заключенных к предпродажной сборке 3,5 тысяч пазл-комплектов в интересах коммерческой фирмы.

Московский районный суд Казани приговорил его к штрафу в 180 тысяч рублей. Подсудимый вину не признавал.

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