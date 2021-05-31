В Кирове врачи спасли девочку со стопроцентным поражением легких

В Кирове врачи спасли восьмилетнюю девочку со стопроцентным поражением легких в результате заражения COVID-19. Об этом сообщает региональный минздрав.

В ведомстве рассказали, что у восьмилетней девочки из Кирова сначала поднялась температура и появилась слабость. Через пару дней с температурой 39 девочку отвезли в инфекционный госпиталь, где у нее выявили стопроцентное поражение легких вследствие заражения COVID-19.

Через месяц искусственной вентиляции легких коронавирус удалось победить. Долечивали девочку в Кировской областной детской клинической больнице. Сейчас пациентка переведена на дальнейшее амбулаторное наблюдение врачей.

- Главный детский пульмонолог области Анна Вениаминовна Удалова консультировала мою дочку в "красной зоне". Все это время мы были на контроле специалистов двух больниц: инфекционного госпиталя и детской областной. Все мы ждали стабилизации состояния и отрицательных мазков, - поделилась мать ребенка.

Сейчас состояние девочки удовлетворительное, имеется положительная динамика.