В Прикамье проверят информацию о пьяном враче на дежурстве

Минздрав Пермского края начал проверку видеозаписи, которая была опубликована в социальной сети, сообщает РИА Новости. На ней был запечатлен медработник, находившимся на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения.

Инцидент произошел в краевой больнице имени Вагнера в Березниках. Очевидец заснял, как мужчина в медицинской одежде находился в рабочем кабинете в неадекватном состоянии.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, в настоящее время врач с признаками алкогольного опьянения был отстранен от работы. В отношении него проводится проверка.