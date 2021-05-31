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31.05.2021 20:28
Рубрика: Происшествия

В Прикамье проверят информацию о пьяном враче на дежурстве

Текст: Алексей Трапезников (Пермь )

Минздрав Пермского края начал проверку видеозаписи, которая была опубликована в социальной сети, сообщает РИА Новости. На ней был запечатлен медработник, находившимся на рабочем месте с признаками алкогольного опьянения.

В Красноярске из-за халатности врача иностранцам продали 14 детей

Инцидент произошел в краевой больнице имени Вагнера в Березниках. Очевидец заснял, как мужчина в медицинской одежде находился в рабочем кабинете в неадекватном состоянии.

Как пояснили в региональном министерстве здравоохранения, в настоящее время врач с признаками алкогольного опьянения был отстранен от работы. В отношении него проводится проверка.

В регионах Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Пермский край ПФО Пермский край ПФО Пермский край Пермь Халатность врачей

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