В Саратове у пенсионеров вымогали деньги под видом оказания услуг

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила о разоблачении сотрудниками полиции в Саратове криминальной схемы, по которой обманывали пожилых людей.

Обман происходил под видом оказания юридических услуг.

Трое местных жителей создали колл-центр в Саратове и еще арендовали помещения в нескольких российских регионах. Мошенники звонили пожилым людям и обещали им увеличить размер их пенсий. Пенсионеров приглашали в офисы, где уговаривали оформить кредиты для оплаты этих услуг.

Аферистам удалось обмануть более пятидесяти человек на сумму свыше 1,5 миллиона рублей. Возбуждено от двадцати уголовных дел. С задержанных мошенников взяты подписки о невыезде и надлежащем поведении.