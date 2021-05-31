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31.05.2021 16:25
Рубрика: Власть

В Саратовской области назначен новый начальник ГУ МВД

Текст: Михаил Фалалеев
Фото: saratov.gov.ru Фото: saratov.gov.ru
Фото: saratov.gov.ru

Министр внутренних дел России Владимир Колокольцев представил нового руководителя ГУ МВД России по Саратовской области. На эту должность назначен генерал-майор полиции Николай Ситников, об этом был подписан указ президента Российской Федерации. Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что Колокольцев провел представление нового начальника главка в режиме видеоконференцсвязи.

Фото: Пресс-служба Главного следственного управления СКР по Республике Крым и Севастополю
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Колокольцев рассказал, что Ситников на протяжении трех последних лет руководил полицией в регионе, и в целом значительная часть его трудовой биографии связана с подразделениями оперативного блока. У него есть большой практический и управленческий опыт, в том числе на руководящих должностях в центральном аппарате Министерства. Он длительное время занимался укреплением международного сотрудничества, пять лет был заместителем директора Бюро по координации борьбы с организованной преступностью на территориях государств-участников СНГ.

Министр считает, что в Саратовской области необходимо улучшать качество предварительного расследования уголовных дел, укреплять систему ведомственного контроля за соблюдением процессуальных сроков и учетно-регистрационной дисциплины.

Саратовская область, напомнил министр, находится в числе лидеров по производству отдельных видов промышленной продукции, целого ряда сельскохозяйственных культур, является старейшим из нефтегазодобывающих регионов. Поэтому министр потребовал наращивать усилия профильных подразделений по защите этих секторов экономики от преступных посягательств.

Не менее значима, считает Колокольцев, и профилактика правонарушений. Особенно важна адресная работа с несовершеннолетними. Она должна проводиться в тесном взаимодействии со всеми заинтересованными органами. Системного подхода требуют и профилактические мероприятия в отношении ранее судимых лиц, особенно - наркоманов.

Глава МВД также считает важным создание комфортных условий для оказания госуслуг, особенно для маломобильных граждан.

Фото: Пресс-служба СК РФ по Саратовской области
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Колокольцев обозначил задачи, которые саратовской полиции предстоит решать в ближайшее время, среди них - обеспечение правопорядка в ходе Единого дня голосования, а также в период летнего курортного сезона и детской оздоровительной кампании. Он потребовал обеспечить безопасность объектов, предназначенных для отдыха детей.

В регионах Власть Безопасность Правоохранительная система Правительство МВД Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Саратовская область

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