Володин победил на предварительном голосовании ЕР в Саратовской области

Спикер Госдумы Вячеслав Володин одержал победу в ходе предварительного голосования "Единой России" по отбору кандидатов на выборы в Госдуму по списку от Саратовской области. Об этом сообщили в региональном отделении "Единой России".

Володин был зарегистрирован в качестве участника предварительного голосования по Саратовскому одномандатному округу N163 и единому федеральному округу региона.

"По списку в Государственную думу лидируют: Вячеслав Викторович Володин (91,14%)… Итоги по округам в Государственную думу: 163 округ (явка 13,76%) - лидирует Вячеслав Викторович Володин (93,62%)", - говорится в сообщении​​​.

Сообщается также, что голосование прошло без существенных нарушений. На счетных участках работали свыше 750 наблюдателей, на некоторых участках было установлено видеонаблюдение.

Уточняется, что вместе с Володиным по списку ЕР от Саратовской области в пятерку лидеров по итогам отбора вошли депутаты Госдумы Глеб Хор (49,04%), Виктор Кидяев (43,30%), Виталий Ефимов (38,49%) и депутат саратовской областной думы Татьяна Ерохина (33,63%).

Напомним, что участие в процедуре является обязательным для выдвижения от партии. Голосование проходило с 24 по 30 мая в онлайн-формате, а в последний день еще и в очном. В половине регионов проголосовать можно было по смешанной системе - онлайн и на избирательных участках, а в остальных регионах, включая Москву, только онлайн.