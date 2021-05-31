Выручка резидентов ОЭЗ "Тольятти" за первый квартал выросла на 32%

В особой экономической зоне "Тольятти" подвели итоги работы за первый квартал 2021 года. Результаты деятельности резидентов показывают быстрое восстановление экономических показателей после сложного 2020 года. Более того, производства, расположенные в ОЭЗ, демонстрируют уверенный рост.

По итогам первых трех месяцев 2021 года выручка расположенных на территории ОЭЗ предприятий выросла по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 32% и составила более 2 миллиардов рублей.

Экономическая напряженность не повлияла и на планы крупных инвесторов, которые стали резидентами особой экономической зоны.Первый квартал отметился для ОЭЗ знаковым событием - в марте при участии министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова на площадке был запущен "Самарский завод медицинских изделий". Предприятие, где выпускаются нитриловые перчатки, уникально не только для региона, но и для всей страны. СЗМИ является единственным подобным производством полного цикла в России. Объем инвестиций, направленный на строительство завода, составил порядка 730 миллионов рублей. На проектную мощность завод намерен выйти уже во втором квартале этого года.

Всестороннюю поддержку инвесторам в регионе в режиме "одного окна" оказывает специальная структура - Агентство по привлечению инвестиций. Создание лучших условий для частных инвесторов и формирование комфортного делового климата в регионе курирует министр экономического развития и инвестиций Самарской области Дмитрий Богданов.

По его словам, задача улучшения инвестиционного климата и создания новых рабочих мест остается одним из главных приоритетов Самарской области, и ОЭЗ "Тольятти" уверенно движется в заданном направлении.

- Несмотря на пандемию, здесь не был отменён ни один значимый инвестиционный проект. Динамично и уверенно развиваются действующие предприятия, о чем свидетельствует значительный рост выручки резидентов особой экономической зоны с начала текущего года. Открытие "Самарского завода медицинских изделий" стало еще одним шагом на пути к диверсификации экономики города, а также к выполнению задачи по импортозамещению, которую ставит Президент РФ, - отметил министр.