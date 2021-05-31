"Аэрофлот" открыл международный хаб в Красноярске

Авиаомпания "Аэрофлот" запустила международный хаб в Красноярске.

В компании рассчитывают на развитие международного авиасообщения из Красноярска, прежде всего в направлении Китая и стран СНГ, приводит слова гендиректора авиакомпании Михаила Полубояринова "Интерфакс".

За лето через новый хаб планируется перевезти более 100 тысяч пассажиров.

По словам главы авиакомпании, первоначально в Красноярске будут базироваться три самолета Boeing 737, а затем здесь разместят до пяти самолетов Superjet. "Аэрофлот" откроет полеты в Сочи, Симферополь, Краснодар, Иркутск и Благовещенск, отметил Полубояринов.

Соглашение о создании международного узла было подписано между "Аэрофлотом", Красноярским краем и аэропортом Красноярска в конце марта 2019 года. Из-за пандемии коронавируса запуск полетов перенесли на год.