Более 130 государственных и муниципальных услуг до конца года станут полностью цифровыми

До конца года в Новосибирской области 138 государственных и муниципальных услуг и функций переведут полностью в цифровой вид. Они связаны с социальной поддержкой населения, земельными и имущественными отношениями, строительством.

Цифровую трансформацию городской среды, промышленности, сельского хозяйства, создание единого информационного пространства обсудили в правительстве региона на совещании руководителей цифровой трансформации. Его провел первый вице-губернатор Юрий Петухов.

Более 130 услуг и функций до конца 2021 года переведут полностью в электронный вид, исключив необходимость посещения ведомств. Наибольшую долю составляют услуги, связанные с социальной поддержкой населения, земельными и имущественными отношениями, строительством и др. Основой перевода услуг в цифровой вид станет концепция трех нулей (0-0-0), нулевой вход - никаких документов и справок от гражданина, нулевое ожидание - автоматические межведомственные запросы и принятие решения, нулевой выход - никаких бумажных документов.

- Новосибирская область является регионом передовых цифровых технологий. Цифровизация касается всех сфер, формирует единое цифровое пространство в регионе. Важно не снижать темп в данном направлении, работать над расширением перечня услуг, доступных гражданам в электронном виде, - отметил Юрий Петухов.

По данным министра цифрового развития и связи Новосибирской области Анатолия Дюбанова, переход лицензирования в цифровой вид осуществляется в промышленности и торговле. Например, с начала года отменена выдача бланков лицензий на заготовку, хранение и реализацию металлолома. Переход к реестровой модели в сфере лицензирования розничной продажи алкогольной продукции предусмотрен с 1 июля.

В сельском хозяйстве фермеру уже не требуется самостоятельно делать расчет и искать актуальные бланки документов на получение господдержки. Документы по актуальным шаблонам с правильным расчетом господдержки автоматически формируются в системе. 90 процентов соглашений в 2020 году были подписаны фермерами с использованием электронной подписи.

В настоящее время активно наполняется информацией автоматизированная система "Статспорт" в части учреждений, подведомственных минспорта региона. Идет работа и по цифровому проекту "Умный город". Он направлен на формирование эффективной системы управления городским хозяйством, создание безопасных и комфортных условий для жизни.

Координация работ по разработке стратегий и достижению цифровой зрелости в Новосибирской области возложена на региональное министерство цифрового развития и связи.