"Черные риэлторы" из Красноярского края обманули жителей на 13 млн рублей

Аферисты в Красноярском крае организовали мошенническую схему, позволившую обмануть людей на более чем 12,7 миллиона рублей.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что мошенники получали информацию о квартирах умерших людей, а затем подыскивали потенциальных покупателей недвижимости. Они показывали им поддельные документы, которые якобы давали им право распоряжаться этим жильем.

Заключалась предварительная сделка, в ходе которой аферисты брали с обманутых клиентов предоплату за недвижимость. Получив деньги, они переставали выходить на связь.

Следователи считают, что с 2018 по 2019 годы аферисты обманули 12 жителей Красноярского края. Им причинен ущерб на сумму свыше 12,7 миллиона рублей.

"Черные риэлторы" были задержаны в декабре 2019 года. Двое из них оказались уже ранее судимыми. С троих задержанных была взята подписка о невыезде и надлежащем поведении, двоих взяли под стражу.

Расследование уголовного дела окончено и с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Красноярска для рассмотрения по существу.