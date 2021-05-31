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31.05.2021 11:35
Рубрика: Власть

В аэропорту Красноярска открыли первый сибирский авиахаб компании "Аэрофлот"

В международном аэропорту Красноярск имени Дмитрия Хворостовского открылся авиационный транспортный узел компании "Аэрофлот - Российские авиалинии". В церемонии приняли участие губернатор Красноярского края Александр Усс и генеральный директор компании "Аэрофлот" Михаил Полубояринов.
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края
Фото: Пресс-служба правительства Красноярского края

Почетным гостям представили созданный авиакомпанией Hub Control Centre - центр управления хабом, координирующий стыковки транзитных рейсов, а также линию регистрации пассажиров и выдачи багажа. Также гости ознакомились с технологиями обслуживания воздушных судов авиакомпании и осмотрели новейший самолет Аэрофлота A321neo.

Комментарий

Александр Усс, губернатор Красноярского края

- Сегодня у нас долгожданное событие - Аэрофлот решил сделать Красноярск своим домашним аэропортом. Мы благодарны руководству страны и компании "Аэрофлот" за решение сделать национального перевозчика базовым для нас. На это повлияло не только удачное географическое положение края и его роль в социально-экономическом развитии Сибири и России в целом, но и сам аэропорт. Это один из самых современных, красивых и удобных аэропортов страны. Кроме того, немногие аэропорты в стране могут соблюдать такие высокие технологические требования в плане стерильности, что особенно важно с учетом пандемии.

Комментарий

Михаил Полубояринов, генеральный директор компании "Аэрофлот"

- Открытие международного хаба в Красноярске - важное и долгожданное событие не только для нашей авиакомпании, но и для всей транспортной системы России. Хаб - это прежде всего новые возможности для пассажиров, это сокращение времени в пути, сокращение количества стыковок, привлекательная стоимость, и все возможности маршрутной сети нашей Группы.

Фото: РИА Новости
Путин поддержал идеи создания авиаузла и строительства метро в Красноярске

Глава региона обозначил ближайшие перспективы развития авиаперевозок в Красноярске. По его словами, создание пассажирского хаба - важная, но не завершающая точка в развитии крупнейшего авиационного узла.

В регион пришел один из крупнейших грузовых перевозчиков России и континента - компания "Волга-Днепр". Благодаря реконструкции рулежной дорожки количество взлетов и посадок будет увеличено в два раза. В планах - развитие грузового терминала, возможная интеграция аэропорта с Черемшанкой. По-прежнему рассматривается возможность сделать пассажирский железнодорожный экспресс до города, а в случае создания здесь особой экономической зоны (ОЭЗ) - и грузовой тоже.

Созданию международного транспортно-логистического хаба на базе аэропорта Красноярск предшествовала масштабная работа: был построен новый пассажирский терминал, реконструирован терминал для обслуживания официальных делегаций.

Кроме того, завершается реконструкция магистральной рулежной дорожки - это стало возможным благодаря поддержке президента России Владимира Путина. В марте 2018 года глава государства по итогам рабочего визита в Красноярск одобрил решение о необходимости модернизации взлетно-посадочной полосы аэропорта и дал соответствующие поручения по выделению федерального финансирования.

В 2019 году на Красноярском экономическом форуме между правительством края, авиакомпанией "Аэрофлот - российские авиалинии" и международным аэропортом Красноярск был подписан меморандум о создании авиационного транспортного узла в Красноярске.

Справка

Реализация проекта по созданию хаба на базе красноярского аэропорта направлена на развитие межрегиональных регулярных пассажирских авиамаршрутов. Теперь из Красноярска, минуя Москву, можно улететь в Благовещенск, Иркутск, Краснодар, Симферополь и Сочи. Маршрутная сеть будет расширяться, в том числе и по международным направлениям.

Планы по развитию главного авиаузла края губернатор обсудил с президентом в мае 2021 года в рамках рабочей встречи в Москве. Александр Усс попросил Владимира Путина поддержать проект по соединению двух параллельных взлетно-посадочных полос аэропортов Красноярск и Черемшанка.

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