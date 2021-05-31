Четверо жителей Дагестана приговорены к длительным срокам за терроризм

Южный окружной военный суд сегодня приговорил четверых жителей Дагестана к лишению свободы на сроки от 10 до 18 лет за участие в террористической деятельности, сообщает пресс-служба суда.

По версии следствия, преступную группу создали в селе Тпиг Агульского района Дагестана Рахматулла Магомедов и Гадада Рамазанов. В июне 2016 года к ней примкнули Рамазан Тагривердиев и Рамазан Курбанов.

"Они объединились в устойчивую группу для осуществления террористической деятельности, вооружившись огнестрельным оружием, боеприпасами, взрывными устройствами и взрывчатым веществом, создали незаконное вооруженное формирование", - говорится в материалах суда.

На счету банды - вымогательство миллиона рублей у местного жителя на нужды НВФ, поджоги магазинов, где реализовывалась алкогольная продукция. Члены бандгруппы также готовились к покушению на жизнь сотрудников правоохранительных органов и главы администрации Агульского района Дагестана. Это им сделать не удалось, так как в октябре 2017 года они были задержаны.

Обвиняемые приговорены к срокам от 10 до 18 лет в исправительной колонии строгого режима и денежным штрафам в сумме от 200 тысяч до 230 тысяч рублей.

"Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами в Апелляционном военном суде", - сообщает пресс-служба суда.