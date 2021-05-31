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31.05.2021 16:26

Эксперты обсудили формирование и развитие человеческого капитала в СКФО

В Железноводске прошел межрегиональный экспертный форум "Северный Кавказ - 2030: человеческий капитал и деловой климат", объединивший представителей экспертного сообщества со всего округа. Организатором работы площадки выступил Консорциум вузов Северного Кавказа "Человеческий капитал и новая экономика для полиэтничных регионов" при поддержке аппарата полномочного представителя президента РФ в СКФО.
Фото: Пресс-служба СКФУ Фото: Пресс-служба СКФУ
Фото: Пресс-служба СКФУ

Участниками форума стали представители экспертного сообщества, вузов, федеральных и региональных органов власти, институтов развития, коммерческих и некоммерческих организаций. Они собрались в Железноводске для рассмотрения вопросов формирования и развития человеческого капитала на Северном Кавказе. В центре внимания экспертов оказались проблемы трудоустройства выпускников вузов округа, а также повышения конкурентоспособности высших образовательных учреждений макрорегиона.

Актуальность повестки форума на торжественном открытии площадки подчеркнул помощник полномочного представителя президента РФ в СКФО Сергей Стариков и организаторы мероприятия. Ректор Северо-Кавказского федерального университета, председатель Совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов напомнил собравшимся о том, что в марте этого года вузы округа объединились для содействия решению вопросов формирования и развития человеческого капитала в СКФО.

- В консорциум вошли 17 вузов округа, в которых обучается более 120 тысяч студентов, - рассказал Дмитрий Беспалов. - Это более 60 процентов всего студенческого контингента СКФО. Предпосылкой создания Консорциума стали задачи, поставленные полпредом президента в СКФО Юрием Чайкой.

На пленарном заседании эксперты из СКФУ представили собравшимся результаты исследований рынка труда макрорегиона и дали рекомендации по решению остро стоящей в СКФО проблемы молодежной безработицы. Был также представлен опыт других регионов, в которых благодаря общим усилиям всех участников рынка труда удалось найти выход из похожей ситуации.

Большое внимание на форуме уделили вопросу подготовки конкурентоспособных кадров. Участники познакомились с примерами индивидуализации высшего образования и взаимодействия работодателей с вузами для организации практико-ориентированного обучения.

На стратегических сессиях в рамках форума были сформулированы предложения по развитию взаимодействия между вузами, органами власти и бизнес-сообществом, которые будут направлены в аппарат полномочного представителя президента РФ в СКФО.

Как отметил председатель Совета Консорциума вузов Северного Кавказа Дмитрий Беспалов, данный форум станет первым в цикле подобных мероприятий. В рамках кооперации университетами сформирована насыщенная событийная повестка. Экспертные форумы пройдут во всех субъектах СКФО. На каждой площадке будут рассмотрены актуальные для региона проблемы.

Пресс-релиз предоставлен Северо-Кавказским федеральным университетом

В регионах Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ Филиалы РГ Юг России СКФО Ставропольский край СКФО Чеченская Республика СКФО Карачаево-Черкесия СКФО Кабардино-Балкария СКФО Ингушетия

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