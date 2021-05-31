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31.05.2021 10:14
Рубрика: Культура

В Чечне открыли экспозицию Литературно-этнографического музея Льва Толстого

Текст: Инга Бугулова
"Лев Толстой - писатель" - так называется новая экспозиция Литературно-этнографического музея Толстого в станице Старогладовской Чеченской республики. Работы по созданию выставки завершились в прошлом году, и теперь гости смогут увидеть фотографии, муляжи рукописей писателя, документов, сабли Садо и других предметов. "Очень хочется, чтобы это место привлекало посетителей и разнообразило туристический маршрут внутри республики", отметила министр культуры РФ Ольга Любимова.
Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ

Музейный комплекс был восстановлен в 2009 году - как и во многих других музеях республики, в этом музее во время военной кампании были варварски похищены и утеряны очень многие ценные экспонаты.

Фото: Издательство АСТ
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- Мы видим огромный интерес к республике со стороны людей, которые путешествуют по России. Очень важно, что появляется такая новая точка, место силы. И, конечно, это важно для местных жителей, чтобы параллельно здесь существовали и образовательные программы, и была возможность приходить всей семьей, - подчеркнула на торжественном открытии экспозиции Ольга Любимова.

Советник Президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой обратил внимание, что дата открытия выбрана не просто так - она приурочена к 170-летию со дня первого приезда писателя на Кавказ:

- Экспозиция очень тонкая и содержательная. Здесь можно находиться долго. Каждый предмет, каждый текст несет свое. Для меня здесь самое важное то, что много лет назад сюда приехал молодой, 22-летний повеса, который искал себя, был в поиске своего я. И именно здесь, на Кавказе, он обрел себя, обрел смыслы жизни. Возвращался он отсюда совершенно иным человеком. Он понял ценность простой жизни, понял важность жизни мирной, понял важнейшие для себя вещи. Здесь он возмужал и стал писателем, здесь написаны первые его произведения.

Директор музея-заповедника "Ясная поляна" Екатерина Толстая выразила надежду, что в дальнейшем экспозиция будет дополнена современным мультимедийным оборудованием.

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ

Литературно-этнографический музей Л.Н. Толстого был учрежден в 1980 году как филиал Чечено-Ингушского краеведческого музея. Музей представлен комплексом типологических этнографических строений, реконструирующих хозяйственный быт терско-гребенских казаков ХIХ века, и основного здания - типовой станичной школы 1913 года постройки. Этой школе первой в России в 1914 году было присвоено имя Льва Николаевича Толстого.

В 2001 году, когда республика лежала в руинах, в станице Ставрогладовской с участием творческой интеллигенции России отметили 150-летие приезда Толстого на Кавказ, провели научно-практическую конференцию.

Фото: РИА Новости
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Специально созданная комиссия пришла к заключению, что здание, построенное в 1914 году, уже не пригодно к эксплуатации, и Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров дал указание немедленно восстановить музей. На его месте за четыре месяца было возведено новое здание, выдержанное в стиле маленькой помещичьей усадьбы XIX века с колоннами.

Во дворе комплекса реконструировали экспозицию под открытым небом - двор зажиточного казака и дом горца XIX века, состоящие из летнего и зимнего домов, летней кухни, амбара, переднего и заднего дворов. Интерьер жилищ с точностью воссоздает быт того времени. Все вещи - подлинные. Торжественное открытие отреставрированного музейного комплекса состоялось в 2009 году. В декабре 2019 года был открыт туристический маршрут "По следам Льва Толстого". Всего в музее насчитывается 1872 единиц хранения.

Фото: Предоставлено Министерством культуры РФ
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