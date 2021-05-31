В Ингушетии отремонтируют автомобильные дороги в соседние регионы

В Ингушетии начался капитальный ремонт трасс, связывающих республику с соседними регионами. Выполнена значительная часть работ на автодороге "Назрань-Малгобек-Нижний Курп-Терек".

Магистраль длиной почти пять километров доходит до административной границы с Северной Осетией. К моменту начала работ трасса была в плачевном состоянии, местами разрушена. Специалисты положили новый асфальт, укрепили обочину, установили дорожные знаки и сделали современную разметку. Обновленная автодорога даст возможность добраться максимально коротким путем из Ингушетии до Кабардино-Балкарии.

Началась реконструкция трассы протяженностью 16 километров, ведущей из сельского поселения Зязиков-Юрт в Горагорск Чечни. Сегодня она практически разбита. В этом году будет приведен в порядок первый участок дороги в три с половиной километра. Строители положат асфальт в два слоя. На магистрали появятся различные новшества, в том числе новые светофоры, автопавильоны, разметка термопластиком и обустройство тротуаров. Полностью дорога преобразится к 2023 году.

Качество реализации обоих проектов находится под личным контролем главы региона. Кроме ремонта трасс, в Ингушетии построят новую подъездную автомобильную дорогу от федеральной магистрали "Кавказ" к сельскому поселению Даттых, которая будет проходить через населенные пункты Нестеровское, Алкун, Таргим и Чми. Ее длина - 17 километров. Будущая дорога имеет очень важное значение для Ингушетии. Она должна связать одно из самых отдаленных сел республики с другими населенными пунктами, обеспечив удобное и безопасное транспортное сообщение для населения.