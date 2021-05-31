В Ингушетии построят очистные для двух новых медучреждений

Строительство очистных сооружений для двух новых лечебных заведений Ингушетии - онкологического диспансера и центра фтизиопульмонологии будет профинансировано из Национального фонда развития республики.

Эти медучреждения были возведены по федеральным целевым программам, но без очистных. По решению главы региона Махмуд-Али Калиматова их построят за счет средств Национального фонда развития Ингушетии. Сейчас специалисты проводят изыскания на наличие на территории планируемого строительства грунтовых вод. Проведены переговоры с поставщиками очистного оборудования.

Решена проблема, связанная с очистными, другого лечебного учреждения региона - Джейрахской районной больницы, построенной и сданной в эксплуатацию несколько лет назад. Оборудование нормально не работало с момента введения объекта в строй. Но недавно специалисты смогли отремонтировать систему.

Махмуд-Али Калиматов подчеркнул, что сегодня подобные ситуации исключены. Все этапы строительства в республике новых объектов находятся под строгим контролем.

Причем, в Ингушетии намерены строить объекты государственного заказа главным образом из кирпича местных производителей. В этом году в республике реализуются 43 значимых проекта. Намечена сдача 16 школ почти на десять тысяч мест, девяти детских садов примерно на две тысячи мест, реконструкция театра юного зрителя в Назрани, обустройство 34 общественных территорий, реконструкция и ремонт автомобильных дорог регионального значения протяженностью более десяти километров. Также будет проведена часть работ по ликвидации свалки в Малгобеке.