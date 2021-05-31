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31.05.2021 19:37

В ингушских хозяйствах выросло поголовье скота

Текст: Алена Ларина (Магас)
На семь тысяч голов увеличилось поголовье мелкого рогатого скота в Ингушетии. В регионе с прошлого года принимаются меры по увеличению племенной базы на государственных сельскохозяйственных унитарных предприятиях.
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
Фото: Пресс-служба главы Ингушетии
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В этом году ГУПы в несколько этапов закупили более пяти тысяч овец, которые принесли потомство - около двух тысяч ягнят.

- Животноводство возрождается. Некоторые предприятия, которые еще недавно были банкротами, сегодня не имеют ни кредиторской задолженности, ни долгов по налогам и зарплате. У нас возродились кошары, которые были закрыты и пустовали, появились новые рабочие места появились, - рассказал глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов.

Он подчеркнул, что выделенные государством субсидии на закупку семян, удобрений, горюче-смазочных материалов были израсходованы строго по назначению. Отсюда и такой весомый результат. При этом животных удалось приобрести на доходы предприятий.

- Государственные унитарные предприятия должны направлять 20 процентов прибыли в бюджет республики или на эти средства можно закупить скот. С целью поддержки сельхозпроизводителей был выбран второй вариант, - объяснил руководитель Ингушетии.

В республиканском правительстве планируют по максимуму обеспечить регион животноводческой продукцией местных хозяйств. Не смотря на пандемию, в прошлом году индекс сельскохозяйственного производства составил в Ингушетии 100,7 процента по сравнению с предыдущим годом. Почти на девять процентов выросло производство мяса В первом квартале нынешнего года этот показатель уже 112,2 процента по отношению к прошлогоднему аналогичному периоду.

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