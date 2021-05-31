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31.05.2021 13:00
Рубрика: Власть

Более 200 кораблей примут участие в парадах в День ВМФ

Текст: Александр Степанов
В военно-морских парадах в честь Дня Военно-морского флота России примут участие более 200 кораблей и до 15 тысяч военнослужащих.
Фото: Ирина Мотина/РИА Новости Фото: Ирина Мотина/РИА Новости
Фото: Ирина Мотина/РИА Новости

Как сообщил на коллегии Минобороны РФ глава военного ведомства Сергей Шойгу, в этом году проводится пятый в истории России Главный военно-морской парад, который состоится в 25 июля в Санкт-Петербурге.

Фото: Константин Завражин/РГ
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Военно-морские парады пройдут также в пунктах базирования сил флотов и флотилий - в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке. Кроме того, военно-морской парад пройдет в Средиземном море - в порту Тартус. По словам Шойгу, в парадах будут участвовать до 200 боевых кораблей различных классов, порядка 80 воздушных судов, более 100 единиц боевой техники. Также в них будут задействованы до 15 тысяч военнослужащих и гражданского персонала. "Благодаря прямой видеотрансляции миллионы зрителей по всему миру смогут увидеть эти торжественные мероприятия", - сказал министр.

В главном параде к Дню ВМФ в Санкт-Петербурге будет задействовано 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих.

При проведении парада будут соблюдены все меры профилактики коронавирусной инфекции, подчеркнул министр.

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