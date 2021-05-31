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31.05.2021,  
10:14
Текст:  Светлана Цыганкова

Командующий СФ: "Адмирал Нахимов" станет самым мощным ракетным кораблем

Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости
Фото: Олег Ласточкин/ РИА Новости

Тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144 "Адмирал Нахимов" станет самым мощным кораблем, оснащенным современным вооружением. В настоящее время он проходит глубокую модернизацию на Севмаше.

Фото: Северная верфь
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Об этом в интервью газете "Красная звезда" в преддверии Дня Северного флота, который отмечают 1 июня, рассказал командующий СФ Герой России адмирал Александр Моисеев. Кроме "Адмирала Нахимова", Северный флот имеет на вооружение еще один корабль проекта 1144 - "Петр Великий".

"РГ" уже рассказывала о том, что высокий боевой потенциал кораблей проекта 1144 был заложен еще при проектировании. И именно это позволяет провести работы и оснастить "Адмирала Нахимова" самым современным оружием. Крейсер подготовят к испытаниям уже в 2021 году.

Командующий СФ Александр Моисеев также рассказал и о новых современных фрегатах проекта 22350, приписанных к Северному флоту - "Адмирал флота Горшков" и "Адмирал флота Касатонов". Они оснащены крылатыми ракетами "Калибр" и "Оникс". Многофункциональные корабли способны эффективно решать задачи противолодочной и противовоздушной обороны. Именно они будут составлять основу кораблей дальней морской зоны Северного флота.

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