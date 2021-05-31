КС РФ обязал местные власти официально публиковать нормативные акты

Муниципалитеты обязаны официально публиковать свои нормативные правовые акты. Они имеют право задействовать дополнительные каналы информирования граждан для их обнародования. К такому выводу пришел Конституционный суд РФ, изучив жалобу бывшего муниципального служащего Юрия Ефремова.

Ефремов оспаривал в КС конституционность статей 44 и 47 ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ". Хотя изначально судебный процесс был начат после того, как Свердловский районный совет народных депутатов утвердил положение о порядке назначения и перерасчета пенсии за выслугу лет муниципальным служащим. После вступления в силу этого нормативного акта сумма, которую Ефремов получал ежемесячно, сократилась в 10 раз - с 31 574 рублей 97 копеек до 3 423 рублей.

Официальное обнародование информации состоялось путем размещения текста на информационном стенде в местной библиотеке и на официальном сайте райадминистрации. Однако Юрий Ефремов полагает, что в данном случае обязательным было бы опубликование текста документа в СМИ, ведь статья 15 Конституции гарантирует, что "любые нормативные правовые акты, затрагивающие права человека, не могут применяться, если они не опубликованы официально для всеобщего сведения".

КС полагает, что законодательство надо доработать - урегулировать опубликование муниципальных актов . В частности, установить упрощенный порядок регистрации сайтов муниципалитетов как СМИ

Судьи КС эту позицию не поддержали. В решении 2012 года они уже указывали, что структура информационного пространства в современных условиях изменилась и интернет позволяет осуществлять функцию всеобщего оповещения о принятии тех или иных нормативных актов и ознакомления с ними. Понятия "опубликование" и "обнародование" не тождественны. Но "для муниципальных образований могут быть затруднительны учреждение печатного СМИ, обеспечение достаточного тиража печатного издания, а также его распространение". Поэтому КС полагает, что законодательство необходимо доработать - в частности, "урегулировать вопросы использования для официального опубликования муниципальных нормативных актов возможностей современного информационного пространства". Например, установить упрощенный порядок регистрации официальных сайтов муниципалитетов как СМИ. Одновременно КС считает необходимым указать федеральным и региональным властям на необходимость оказывать содействие в опубликовании нормативных актов муниципалитетам, ресурсы которых ограниченны.

В течение двух лет с момента принятия настоящего постановления те местные решения, которые были обнародованы, но не были официально опубликованы, признаются действующими. Доказать, что лицам, чьи права они затрагивают, не была предоставлена возможность ознакомиться с документом, можно только в суде. В деле Ефремова уже доказано обратное. Но решение суда по его делу должно быть пересмотрено. Нормы ФЗ не противоречат Конституции РФ.