Ленобласть "включает" нацпроекты на максимум эффективности

В Ленинградской области в реализацию национальных проектов ежегодно инвестируется более 15 миллиардов рублей, треть из которых - средства федерального бюджета. Проектное финансирование идет на самые приоритетные и востребованные населением направления - строительство дорог, детских садов и школ, реконструкцию домов культуры и библиотек, создание комфортных городских пространств, цифровую трансформацию государственных услуг.

Успех региона объясняется не только значительными денежными возможностями, но и особым подходом. Национальными проектами в Ленинградской области занимается Центральный проектный офис, а сама работа организована так, чтобы каждый вложенный рубль тратился максимально эффективно.

- Наш регион в проектном управлении был одним из пионеров. И к старту реализации национальных проектов мы подошли с уже работающей системой управления проектами. За пять лет портфель приоритетных проектов Ленинградской области насчитывает более 30 проектов и программ. Часть из них уже реализована, другие находятся в активной стадии. В рамках национальных проектов реализуются 45 региональных проектов, которые находятся на особом контроле. Отдельного внимания требует ход строительства объектов в рамках нацпроектов, поскольку именно со стройкой связаны основные риски. И благодаря механизму проектного управления нам удается эти риски свести к минимуму, - отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Центральный проектный офис был открыт пять лет назад для достижения приоритетов Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. Задача была поставлена амбициозная - реформировать региональную систему управления.

Принципы проектного управления стали ответом на новые вызовы, позволили отделить приоритетные направления регионального развития от рутины и текучки, дали региональному руководству действенный инструмент контроля над реализацией важных изменений.

- По сути, любая стройка - это проект. Проведение знакового мероприятия - тоже проект, - перечисляет управляющий партнер ГК "Проектная ПРАКТИКА" Юрий Ким. - Чтобы эти мероприятия реализовать максимально эффективно, как раз и нужно проектное управление.

Юрий Ким в числе других специалистов участвовал в создании методологии проектного управления в Ленинградской области.

- Действовали очень активно. Проектное управление не на словах, а на деле может быть внедрено только при наличии поддержки на самом высоком уровне. В Ленинградской области такая поддержка была. Поэтому получилась удобная и понятная всем система, - говорит Юрий Ким.

Для того чтобы не "заблудиться" в обилии проектных инициатив и не потерять верного пути достижения приоритетных целей, Ленинградская область первой в стране ввела "проектное сито". Эта уникальная система позволяет оценить проектную инициативу по десятку различных критериев. Во внимание берется то, как реализация проекта влияет на социально-экономическое развитие территории, оценивается управленческий уровень, бюджет проекта, наличие ГЧП, федерального софинансирования, межведомственного взаимодействия.

- Могу сказать точно, что мы среди лидеров проектного управления не только по формальному, но и по сетевому управлению приоритетными проектами области. Это помогло нам быстро выстроить эффективную систему мониторинга реализации и национальных проектов и обеспечить достижение всех контрольных показателей и результатов. Центральный проектный офис внедрил систему работы с рисками проектов, координаторы проводят выездной проектный и постпроектный мониторинг. В 2021 году поставлены цели по насыщению региональных проектов мероприятиями, необходимыми для достижения общественно значимых целей, а также по открытию проектных офисов в администрациях муниципальных районов области, - говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Проверку на прочность система проектного управления региона прошла в минувшем году, когда из-за нагрянувшей пандемии под угрозой оказались сотни показателей, связанных с проведением массовых культурных, спортивных, образовательных мероприятий. А фокус системы здравоохранения сместился в сторону борьбы с новой угрозой.

Несмотря на это региону удалось выполнить все 53 региональных проекта, реализовав 98 процентов установленных показателей. Этому способствовал риск-ориентированный подход, внедренный в систему годом ранее, в 2019-м. Система предполагает не только обязательную оценку потенциальных рисков на этапе планирования проекта и на этапе его реализации, но и работу по предупреждению и нивелированию влияния рисков на результаты проекта.

Проектная логика предусматривает ответственность за результат не абстрактного органа власти, а конкретного руководителя и команды проекта. Но для того, чтобы отслеживать ход десятков и сотен проектов, посчитали в администрации Ленинградской области, нужна автоматизированная система контроля. В 2018 году была внедрена электронная система управления проектами (ИСУП). Программный комплекс позволяет автоматически формировать проектные документы (паспорт проекта, отчет по проекту), выстраивать диаграмму Ганта (ее используют при планировании проекта и для оценки реализации этапов), система напоминает о наступлении контрольных точек, тем самым существенно разгружая участников проекта и сводя к нулю человеческий фактор.

Постпроектный мониторинг. Реализованный в рамках нацпроекта "Образование" Кванториум в Кировске Ленинградской области. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Проектная инициатива в регионе сегодня набирает силу не только "сверху", но и "на местах". В нескольких муниципалитетах региона уже созданы и функционируют проектные комитеты, до конца года в проектное управление будет вовлечено еще семь муниципальных районов. Командами, в которые входят как представители региона, так и сотрудники районных и поселковых администраций, разрабатываются "пилотные" проекты, направленные на решение локальных задач: развитие туристской привлекательности достопримечательных мест, формирование благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.

Особенностью этих проектов будет продуктовый или клиентоориентированный подход, который предполагает наиболее широкое исследование запросов и пожеланий будущих пользователей проектируемых объектов.

- Продуктовый подход, механизмы дизайн-мышления, agile, канбан, методика целей и ключевых результатов (OKR) являются на сегодняшний день наиболее актуальными ответами на вызовы времени. Наиболее эффективные частные компании и передовые регионы уже пришли к мысли о том, что стандартные механизмы не в полной мере обеспечивают ожидаемый обществом результат. А новые методики позволяют наиболее четко увидеть образ будущего и учесть все пожелания будущих пользователей, - прокомментировал Андрей Бадин, основатель компаний ProjectServices и ProductLab.

Чтобы понять, насколько проектный результат соответствует заложенному в проекте образу будущего, в Ленобласти создана система постпроектного мониторинга. Она позволяет отследить, насколько люди довольны качеством реализованных проектов. Все эти механизмы формируют систему сопровождения проектов на всех этапах жизненного цикла.