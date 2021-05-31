Ленобласть "включает" нацпроекты на максимум эффективности

Новости

Медведев назвал дискриминацией наценку на заказ такси с детским креслом 15:39
Легендарный музыкант Би Джей Томас умер от рака 15:31
Электронные дубликаты документов можно будет получить в МФЦ 15:28
Захарова: Запад проигнорировал экстренную посадку Ryanair в Берлине 15:25
Сыгравший Тарзана актер Джо Лара и его жена погибли в авиакатастрофе 15:24
Лавров: Россия готова обсуждать с США тему прав человека 15:21
Кузнецова предложила ввести пожизненный надзор за педофилами 15:17
Врач оценил прогноз о пандемии COVID-26 и COVID-32 15:15
Японская певица Саваяма составит компанию Киану Ривзу в "Джоне Уике 4" 15:11
Air France отменила оба рейса в Москву в понедельник 15:05
Лавров заявил о готовности России возобновить диалог с НАТО 15:01
Появился первый трейлер перезапуска сериала "Сплетница" 15:01
В первые два дня лета в Подмосковье ожидаются заморозки 14:50
Володин пригласил сербских депутатов стать наблюдателями на выборах в ГД 14:34
Стартовал серийный выпуск Aurus Senat 14:33
Синоптики рассказали, когда в Москву придет летнее тепло 14:30
Intel показала новые процессоры на выставке Computex 2021 14:29
Найден актер на главную роль в сериале про Майка Тайсона 14:29
В России для мальчика с СМА закупят самое дорогое лекарство в мире 14:06
Ученые МГУ предложили новый метод лечения тяжелой формы COVID-19 13:56
Мантуров: Aurus станет "самым русским" автомобилем 13:43
Кузнецова назвала число возвращенных из Сирии детей в 2020 году 13:42
Подготовка стратегических учений РФ и Беларуси перешла в активную фазу 13:41
СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 13:39
Вузы получат 600 млн рублей на обучение по профилю "искусственный интеллект" 13:35
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 14:57
Партнерский материал
Рубрика: Общество

Ленобласть "включает" нацпроекты на максимум эффективности

В Ленинградской области в реализацию национальных проектов ежегодно инвестируется более 15 миллиардов рублей, треть из которых - средства федерального бюджета. Проектное финансирование идет на самые приоритетные и востребованные населением направления - строительство дорог, детских садов и школ, реконструкцию домов культуры и библиотек, создание комфортных городских пространств, цифровую трансформацию государственных услуг.
Заседание Организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области Заседание Организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области
Заседание Организационного штаба по проектному управлению Ленинградской области Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Успех региона объясняется не только значительными денежными возможностями, но и особым подходом. Национальными проектами в Ленинградской области занимается Центральный проектный офис, а сама работа организована так, чтобы каждый вложенный рубль тратился максимально эффективно.

- Наш регион в проектном управлении был одним из пионеров. И к старту реализации национальных проектов мы подошли с уже работающей системой управления проектами. За пять лет портфель приоритетных проектов Ленинградской области насчитывает более 30 проектов и программ. Часть из них уже реализована, другие находятся в активной стадии. В рамках национальных проектов реализуются 45 региональных проектов, которые находятся на особом контроле. Отдельного внимания требует ход строительства объектов в рамках нацпроектов, поскольку именно со стройкой связаны основные риски. И благодаря механизму проектного управления нам удается эти риски свести к минимуму, - отмечает губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Центральный проектный офис был открыт пять лет назад для достижения приоритетов Стратегии социально-экономического развития Ленинградской области до 2030 года. Задача была поставлена амбициозная - реформировать региональную систему управления.

Принципы проектного управления стали ответом на новые вызовы, позволили отделить приоритетные направления регионального развития от рутины и текучки, дали региональному руководству действенный инструмент контроля над реализацией важных изменений.

- По сути, любая стройка - это проект. Проведение знакового мероприятия - тоже проект, - перечисляет управляющий партнер ГК "Проектная ПРАКТИКА" Юрий Ким. - Чтобы эти мероприятия реализовать максимально эффективно, как раз и нужно проектное управление.

Юрий Ким в числе других специалистов участвовал в создании методологии проектного управления в Ленинградской области.

- Действовали очень активно. Проектное управление не на словах, а на деле может быть внедрено только при наличии поддержки на самом высоком уровне. В Ленинградской области такая поддержка была. Поэтому получилась удобная и понятная всем система, - говорит Юрий Ким.

Для того чтобы не "заблудиться" в обилии проектных инициатив и не потерять верного пути достижения приоритетных целей, Ленинградская область первой в стране ввела "проектное сито". Эта уникальная система позволяет оценить проектную инициативу по десятку различных критериев. Во внимание берется то, как реализация проекта влияет на социально-экономическое развитие территории, оценивается управленческий уровень, бюджет проекта, наличие ГЧП, федерального софинансирования, межведомственного взаимодействия.

- Могу сказать точно, что мы среди лидеров проектного управления не только по формальному, но и по сетевому управлению приоритетными проектами области. Это помогло нам быстро выстроить эффективную систему мониторинга реализации и национальных проектов и обеспечить достижение всех контрольных показателей и результатов. Центральный проектный офис внедрил систему работы с рисками проектов, координаторы проводят выездной проектный и постпроектный мониторинг. В 2021 году поставлены цели по насыщению региональных проектов мероприятиями, необходимыми для достижения общественно значимых целей, а также по открытию проектных офисов в администрациях муниципальных районов области, - говорит заместитель председателя правительства Ленинградской области по экономике и инвестициям Дмитрий Ялов.

Проверку на прочность система проектного управления региона прошла в минувшем году, когда из-за нагрянувшей пандемии под угрозой оказались сотни показателей, связанных с проведением массовых культурных, спортивных, образовательных мероприятий. А фокус системы здравоохранения сместился в сторону борьбы с новой угрозой.

Несмотря на это региону удалось выполнить все 53 региональных проекта, реализовав 98 процентов установленных показателей. Этому способствовал риск-ориентированный подход, внедренный в систему годом ранее, в 2019-м. Система предполагает не только обязательную оценку потенциальных рисков на этапе планирования проекта и на этапе его реализации, но и работу по предупреждению и нивелированию влияния рисков на результаты проекта.

Проектная логика предусматривает ответственность за результат не абстрактного органа власти, а конкретного руководителя и команды проекта. Но для того, чтобы отслеживать ход десятков и сотен проектов, посчитали в администрации Ленинградской области, нужна автоматизированная система контроля. В 2018 году была внедрена электронная система управления проектами (ИСУП). Программный комплекс позволяет автоматически формировать проектные документы (паспорт проекта, отчет по проекту), выстраивать диаграмму Ганта (ее используют при планировании проекта и для оценки реализации этапов), система напоминает о наступлении контрольных точек, тем самым существенно разгружая участников проекта и сводя к нулю человеческий фактор.

Постпроектный мониторинг. Реализованный в рамках нацпроекта "Образование" Кванториум в Кировске Ленинградской области. Фото: Пресс-служба правительства Ленинградской области

Проектная инициатива в регионе сегодня набирает силу не только "сверху", но и "на местах". В нескольких муниципалитетах региона уже созданы и функционируют проектные комитеты, до конца года в проектное управление будет вовлечено еще семь муниципальных районов. Командами, в которые входят как представители региона, так и сотрудники районных и поселковых администраций, разрабатываются "пилотные" проекты, направленные на решение локальных задач: развитие туристской привлекательности достопримечательных мест, формирование благоприятных условий для малого и среднего бизнеса.

Особенностью этих проектов будет продуктовый или клиентоориентированный подход, который предполагает наиболее широкое исследование запросов и пожеланий будущих пользователей проектируемых объектов.

- Продуктовый подход, механизмы дизайн-мышления, agile, канбан, методика целей и ключевых результатов (OKR) являются на сегодняшний день наиболее актуальными ответами на вызовы времени. Наиболее эффективные частные компании и передовые регионы уже пришли к мысли о том, что стандартные механизмы не в полной мере обеспечивают ожидаемый обществом результат. А новые методики позволяют наиболее четко увидеть образ будущего и учесть все пожелания будущих пользователей, - прокомментировал Андрей Бадин, основатель компаний ProjectServices и ProductLab.

Чтобы понять, насколько проектный результат соответствует заложенному в проекте образу будущего, в Ленобласти создана система постпроектного мониторинга. Она позволяет отследить, насколько люди довольны качеством реализованных проектов. Все эти механизмы формируют систему сопровождения проектов на всех этапах жизненного цикла.

В регионах Общество Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Ленинградская область Национальные проекты 2019-2024

Главное сегодня

Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
В России стартовал Единый государственный экзамен
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией