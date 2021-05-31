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31.05.2021 10:56
Рубрика: Происшествия

На Вологодчине осудят мать, оставившую в опасности травмированную дочь

Текст: Светлана Цыганкова (Вологодская область)

На Вологодчине под суд пойдет жительница Вологодского района, которая не оказала помощь своей травмированной дочери. Региональный Следком возбудил против нее уголовное дело по статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности", сообщили в пресс-службе ведомства.

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ЧП произошло январской ночью нынешнего года. 15-летняя девочка по неосторожности упала из окна лестничного пролета между третьим и четвертым этажами.

Ее 35-летняя мать вместе с сожителем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, занесли девочку в квартиру и оставили на полу в коридоре. После этого женщина пошла спать. А между тем ее дочь получила многочисленные переломы, которые создавали угрозу для жизни, не могла двигаться самостоятельно. Только утром проснувшийся сожитель услышал крики о помощи и вызвал скорую помощь.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.

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