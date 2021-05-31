На Вологодчине осудят мать, оставившую в опасности травмированную дочь

На Вологодчине под суд пойдет жительница Вологодского района, которая не оказала помощь своей травмированной дочери. Региональный Следком возбудил против нее уголовное дело по статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности", сообщили в пресс-службе ведомства.

ЧП произошло январской ночью нынешнего года. 15-летняя девочка по неосторожности упала из окна лестничного пролета между третьим и четвертым этажами.

Ее 35-летняя мать вместе с сожителем, находясь в состоянии алкогольного опьянения, занесли девочку в квартиру и оставили на полу в коридоре. После этого женщина пошла спать. А между тем ее дочь получила многочисленные переломы, которые создавали угрозу для жизни, не могла двигаться самостоятельно. Только утром проснувшийся сожитель услышал крики о помощи и вызвал скорую помощь.

Уголовное дело направили в суд для рассмотрения по существу.