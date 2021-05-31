Петербургский художник создал персонажей Lego по "Деревне дураков"

Художник из Петербурга Артем Бизяев представил концепцию персонажей для конструктора Lego по мотивам юмористического сериала "Деревня дураков", выходившего в рамках тележурнала "Каламбур". Разработку автор представил на своей странице в Twitter.

Бизяев в характерной стилистике конструктора смог передать характеры главных персонажей. Например, Баба держит в руках сковородку, Морячок-дурачок сжимает прозрачную бутыль.

Фото: Twitter.com/ArtemBizyaev

Также художник представил гигантскую пчелу, она не относилась к главным персонажам сериала, но ее хорошо запомнили зрители.

Фото: Twitter.com/ArtemBizyaev

Автор разработал концепцию избы, во дворе он поставил пластиковые подсолнухи, колодец и собачью будку.

Фото: Twitter.com/ArtemBizyaev

Художник Артем Бизяев ранее уже представил конструктор в стилистике русских сказок. Его идея понравилась компании и с высокой долей вероятности конструктор, где можно собрать избушку на курьих ножках и Бабу Ягу, со временем появится во вселенной Lego.