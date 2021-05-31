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31.05.2021 20:46
Рубрика: Общество

Не отходя от грядки

Петербуржцев от коронавируса начали прививать в садоводствах
Текст: Вера Черенева (Санкт-Петербург)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
Петербургские садоводы получили возможность сделать прививку от COVID-19 на территории своего товарищества. Вакцинацию проводят выездные бригады поликлиник.

Первыми прививку в садоводстве сделали огородники из товарищества "Дружба", расположенного в Кировском районе Ленинградской области. На вакцинацию записались около 60 человек. К ним приехали врачи из 94-й поликлиники Невского района. Медики привезли с собой необходимый запас вакцин в переносном холодильнике. Прививки делали в местном медпункте.

Фото: Евгений Одиноков/ РИА Новости
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- Мы сами предложили провести у нас вакцинацию, - рассказала "РГ" председатель товарищества "Дружба" Ирина Колтунова. - Все прошло на удивление быстро. Мы обратились в страховую компанию, нам быстро подтвердили, что бригада приедет. На организацию всего процесса потребовалось меньше двух дней.

В "Дружбе" много пожилых людей. С начала пандемии они стараются как можно больше времени проводить на дачах. А с другой стороны, хочется сделать прививку, чтобы снизить риски, но многие опасаются ехать в Петербург из-за скопления людей в общественном транспорте. Возможность сделать прививку в садоводстве стала для них выходом из ситуации.

Как отметил вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев, ежегодно из Северной столицы на дачи в Ленобласть выезжают более 2,5 миллиона человек. Вакцинация будет проводиться и в других садоводствах.

В комитете по здравоохранению Петербурга сообщили, что выезды в садоводства будут производиться в выходные. Чтобы из поликлиники направили выездную бригаду, нужно, чтобы сформировалось 40-50 заявок.

В регионах Общество Здоровье Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Санкт-Петербург Вакцинация от коронавируса

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