В Калининградской области стартовала подготовка регионального закона о курортном сборе. Его планируют ввести в следующем году. Сейчас региональные власти, депутаты и эксперты обсуждают размер сбора, территорию, на которой он будет действовать.

Туризм не играет ведущую роль в экономике Янтарного края, формируя порядка двух процентов валового регионального продукта. Однако эта отрасль стремительно развивается. Ежегодный прирост, по данным регионального правительства, составляет 10-15 процентов. Только за десять майских праздничных дней область посетили более 63 тысяч путешественников.

- Сбор необходим для того, чтобы муниципалитеты получали дополнительные ресурсы для развития туристической инфраструктуры, - пояснил губернатор Калининградской области Антон Алиханов. - Речь идет об организации простых, но важных для турбизнеса вещей: парковок, санитарных пунктов и другой инфраструктуры отдыха.

Предполагается, что размер курортного сбора будет фиксированным - вне зависимости от количества дней, которые путешественник проведет в регионе.

Средства поступят в казну Калининградской области, а потом их доведут до муниципальных бюджетов.

От платы освободят несовершеннолетних туристов и представителей некоторых категорий граждан. Это, в частности, участники Великой Отечественной войны и боевых действий, инвалиды, малоимущие семьи, студенты, спортсмены.

- Пока мы с министерством по культуре и туризму области обсуждаем сбор в размере ста рублей с человека за весь период пребывания, - отметил Антон Алиханов. - Я не думаю, что это какая-то серьезная нагрузка на бюджет отдыхающего .

Сейчас курортный сбор в нашей стране разрешено вводить в Крыму, Алтайском, Краснодарском и Ставропольском краях. Поэтому необходимо помимо принятия регионального калининградского документа внести изменения в Федеральный закон "О проведении эксперимента по развитию курортной инфраструктуры...".

Регион уже направил соответствующее письмо в профильный комитет Госдумы.

Справка "РГ"

В этом году курортный сбор туристы заплатят на территории трех субъектов РФ: Краснодарского, Ставропольского и Алтайского краев. Республика Крым планирует присоединиться к эксперименту в 2022 году. Сбор платят все совершеннолетние туристы, вне зависимости от гражданства. В Краснодарском крае его размер с одного человека в сутки составляет 10 рублей, в Алтайском крае - 30 рублей, а в Ставропольском крае - 50 рублей.

Кстати, в прошлом году из-за пандемии курортный сбор взимался только на Ставрополье. Регион заработал благодаря эксперименту более 150 миллионов рублей.