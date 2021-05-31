В центре Петербурга бригада "скорой" пострадала в аварии с BMW

В Петербурге сотрудники бригады скорой помощи получили травмы в ДТП на Невском проспекте. В спецавтомобиль врезался вылетевший на полосу встречного движения BMW.

Как сообщает комитет по здравоохранению Северной столицы, пострадали два фельдшера и водитель.

Их своевременно госпитализировали, оказали помощь, а затем отправили на амбулаторное лечение. Пациентка, находившая в момент ДТП в салоне "скорой" не пострадала. Ее увезла в больницу другая бригада.

В обстоятельствах происшествия разбирается полиция.