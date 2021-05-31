В Петрозаводске рассказали, когда заработает горевшая гостиница "Северная"

В Петрозаводске работу гостиницы "Северная", которая вчера вечером загорелась, планируют полностью восстановить к концу нынешней недели. Дознаватели выясняют причины возгорания.

Об этом на своей странице в соцсети в понедельник сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков. Он добавил, что гостиница - объект культурного наследия регионального значения, является визитной карточкой Петрозаводска. Вместе с собственником гостиницы, который надеется на финансовую поддержку, власти республики и города определят пути восстановления пострадавших конструкций. Работы будут идти под контролем регионального Управления по охране объектов культурного наследия.

Напомним, пожар в гостинице случился вчера в 19.20. Очаг возгорания был в номере "Люкс" на четвертом мансардном этаже. Общая площадь пожара - около 500 квадратных метров. Как добавили в администрации "Северной", этот номер полностью сгорел, поврежден четвертый этаж, выходящий на площадь Ленина. По предварительной версии, возгорание случилось по причине нарушения гостями правил противопожарной безопасности.

В пресс-службе МЧС Карелии добавили, что на месте работал 41 спасатель и 18 единиц техники. Из здания эвакуировали 49 посетителей и шесть человек персонала. Жертв удалось избежать. Всех проживающих в "Северной" разместили в отеле "Карелия".