Детскую "Новую Волну" выиграла Татьяна Меженцева из России

12-й международный конкурс молодых исполнителей популярной музыки "Детская Новая волна" завершился в "Артеке", в Крыму. Он проходил со зрителями в зале и при этом - в экспериментальном формате, основанном на современной популярной молодежной музыке в TikTok.

Поэтому в жюри работали два состава. В первом были композиторы или исполнители: Игорь Крутой, Александр Буйнов, Алсу, Юлия Савичева.

Во втором - популярные тиктокеры, чья аудитория превышает один миллион человек: Gary Grey (Герман Черных), Zolotova (Вероника Золотова), Dava (Давид Манукян) и Karina Kross (Карина Лазарьянц).

В итоге 1-е место заняла Татьяна Меженцева, которая учится в Академии поп-музыки Игоря Крутого и чей клип "Девочка-огонь" уже достаточно хорошо известен.

Второе место досталось Софи Сингх (Индия), третье - Каринэ Меграбян (Армения). А "Приз зрительских симпатий" завоевал Валерий Кузаков (Россия).

Всего же на конкурс было подано более тысячи заявок. В финал вышли 12 юных артистов из семи стран.