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31.05.2021 14:57
Рубрика: Власть

Глава Адыгеи рассказал о реализации в республике Послания президента

Текст: Олег Сергеев (Адыгея)
В столице республики с участием главы Адыгеи Мурата Кумпилова состоялось LXII заседание Госсовета-Хасэ РА.
Фото: Алексей Гусев Фото: Алексей Гусев
Фото: Алексей Гусев

Депутаты рассмотрели широкий круг вопросов и законопроектов, касающихся ряда ключевых направлений в социально-экономическом развитии региона. Провел парламентскую сессию председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный.

Фото: Алексей Гусев
В Адыгее ежемесячную выплату на первого ребенка начали получать еще 252 семьи

С вопросом "О мерах по реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию РФ" выступил глава республики.

Мурат Кумпилов, в частности, отметил, что реализация нацпроектов, госпрограмм и индивидуальной программы развития региона по-прежнему остается в центре внимания совместной работы органов исполнительной и законодательной власти.

"Мы продолжаем создавать условия для ускоренного экономического роста и улучшения качества жизни людей. Сохраняем адресный подход, точечно решаем проблемные вопросы, возникшие или обострившиеся из-за пандемии. При этом вся работа строится комплексно, последовательно. Мы действуем стратегически, ориентируемся на долгую перспективу. На это нацеливает президент страны: каждая конкретная мера или адресная помощь должны в итоге давать долгосрочный эффект", - сказал Мурат Кумпилов.

Глава республики напомнил, что руководителем государства в Послании были обозначены четкие ориентиры: преодоление последствий пандемии, развитие здравоохранения, улучшение демографии, стимулирование бизнеса.

Подчеркнуто, что значительная часть президентского Послания посвящена социальной поддержке населения. Ряд мер предусмотрен для семей с детьми, в том числе - выплаты на всех школьников и будущих первоклассников, финансовая помощь нуждающимся и неполным семьям, возврат половины стоимости путевок в детские лагеря. Ряд инициатив предложен в сфере здравоохранения.

Отдельно Мурат Кумпилов остановился на положениях Послания, касающихся помощи бизнесу и качественному улучшению инвестиционного климата в регионах. Отмечено, что правительством РФ готовится новый пакет дополнительных мер поддержки субъектов МСП.

Говоря о федеральной поддержке регионов, глава РА акцентировал внимание на инициативах президента, касающихся замещения коммерческого долга перед банками и реструктуризации бюджетных кредитов.

"Все обозначенные в Послании президента поручения должны быть реализованы в республике в положенные сроки. Для этого необходимо сделать все от нас зависящее. При поддержке федерального центра, совместно с Госсоветом-Хасэ республики мы уже прорабатываем поручения президента. Депутаты готовят необходимую правовую базу", - сказал Мурат Кумпилов.

В республике по распоряжению главы Адыгеи создана рабочая группа, ответственная за исполнение в регионе поручений Президента страны, прописанных в Послании. Мурат Кумпилов особо указал на то, что инициативы главы государства должны быть полностью и качественно реализованы в Адыгее. Для этого региону оказывается необходимая помощь со стороны федеральных органов власти.

На заседании также выступил председатель Госсовета-Хасэ РА Владимир Нарожный. Он подчеркнул, что парламентарии республики готовы к ответственной работе и активному взаимодействию с исполнительной властью региона для исполнения поручений руководителя государства, указанных в Послании.

В ходе сессии депутаты также заслушали доклад об итогах работы в 2020 году Уполномоченного по правам человека в РА Анатолия Осокина. Было отмечено, что в прошлом году в адрес омбудсмена поступило 363 обращения от жителей республики. Глава Адыгеи дал положительную оценку работе аппарата Уполномоченного по правам человека в РА в период пандемии и указал на важность его дальнейшего взаимодействия с органами власти по конкретным обращениям граждан. Анатолий Осокин отметил, что на сегодняшний день по всем вопросам он находит полное взаимопонимание как с руководителями министерств и ведомств, так и с главами муниципалитетов.

В продолжение сессии парламентарии приняли ряд законов, законопроектов, постановлений и обращений по различным актуальным направлениям. В частности, были приняты поправки, нацеленные на приведение Конституции РА в соответствии с федеральным законодательством, а также относящиеся к прохождению бюджетного процесса, управлению государственной собственностью и т. д. Отдельные постановления касались доклада главы РА о реализации и эффективности госпрограмм РА; исполнения республиканского бюджета; поддержки инициатив законодательных органов власти субъектов РФ и проектов федеральных законов.

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