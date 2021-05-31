Онкологи назвали шесть признаков рака легких

Ученые Национального медицинского исследовательского центра онкологии в Ростове-на-Дону разработали памятку по раннему выявлению и профилактике рака легкого. Рак легких - грозное заболевание, оно занимает лидирующую позицию по смертности среди всех онкологических заболеваний.

Онкологи описали симптомы рака легкого, а также факторы риска, способствующие его развитию.

"Проявлением рака легкого могут быть: постоянный кашель, в том числе с кровью, одышка, боль в грудной клетке без очевидных травм, осиплость голоса, потеря веса и общая слабость. При совокупности этих факторов необходимо обратиться к специалисту - терапевту, пульмонологу или онкологу, - говорит главный онколог Южного федерального округа, профессор Олег Кит. - Осмотр, выполнение компьютерной томографии органов грудной клетки и других методов диагностики помогут выявить или исключить рак легкого.

В особую группу по риску входят курильщики, работники вредных производств, люди, страдающие хроническими заболеваниями легких и имеющие в роду близких родственников, болевших раком легкого. Кстати, курение провоцирует развитие минимум 15 форм рака. А в отношении органов дыхания оно является фактором риска №1.

Онкологи рекомендуют соблюдать три важных правила: отказаться от курения, использовать индивидуальные средств защиты при работе с цементной или асбестовой пылью и регулярно, не реже раза в год, проходить профилактические осмотры.