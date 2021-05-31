Накануне Дня защиты детей "Российская газета" навестила своих героев - необычную семью Русаковых из Астрахани. Незрячие родители без чьей-либо помощи воспитывают дочь, у которой вскоре после появления на свет выявили также проблемы со зрением. Сегодня малышка носит назначенные столичными докторами очки, а ее мама и папа вновь готовятся стать родителями.

То, что Злата видит, не вызывает сомнений: по просьбе девочка может принести игрушку. Фото: Елена Мелихова

- Уже четыре месяца беременности, - смущаясь, говорит Алена Русакова. - Мы очень рады, что у нас будет малыш, хоть и переживаем, и понимаем всю ответственность. Слава сына очень хочет. А мне главное, чтобы ребенок здоровенький был. Очень на это надеюсь. Уже и на учет по беременности встала. Прохожу положенный скрининг. Пока все нормально.

Напомним, в 2015 году выпускник детского дома остался без крыши над головой вместе со своим псом-поводырем. Обеспечивать сироту жильем власти не торопились, из общежития, в котором парень проживал в ожидании квартиры от государства, инвалида выгнали: мол, с собаками там не место. Но избавиться от лабрадора, по сути заменившего ему глаза, Вячеслав не мог. И они ушли вместе.

Неизвестно, чем бы закончилась эта история, если бы не вмешательство нашей газеты. После ряда публикаций в "РГ" сирота и его четвероногий друг уже праздновали новоселье. А Славик делился с нами своими мечтами о собственной семье и детях. Ведь сам он был лишен счастливого детства: родители его били, вероятно из-за полученных травм он и ослеп, так как родился зрячим...

С Аленой Вячеслав познакомился в социальных сетях. Когда на свет появилась Злата, помочь Русаковым было некому. Жили в нужде, но никому не жаловались и ни на что не надеялись. Единственное, что их волновало, - будет ли их дочь зрячей. Ведь проблемы со зрением, к сожалению, передались девочке.

Девочка видит, но какова острота ее зрения и как прогрессирует врожденное заболевание, пока непонятно

И вновь читатели "РГ" не остались в стороне. На опубликованный в газете счет одни перечисляли деньги, другие отправляли посылки с вещами для Златы и ее родителей. В экстренном порядке газета организовала обследование Златы в МНТК "Микрохирургия глаза" имени Федорова в Москве. А расходы за проезд на поезде всех членов семьи в оба конца взяли на себя "Российские железные дороги".

В Москве Злате поставили предварительные диагнозы. Девочка видит, но какова острота ее зрения и как прогрессирует врожденное заболевание, пока непонятно. Ей назначено ношение очков, а осенью малышку ждут в столице снова. Не исключено, что тогда понадобится операция.

- Конечно, в Москву поедем. Правда, в октябре у Златы появится братик или сестричка. Вот думаем, как это все осуществить, - говорят Русаковы.

Одна из последних публикаций "РГ" о семье Русаковых от 13 января 2021 года.

Злате уже год и пять месяцев. Подросла, вытянулась. В ее речи постепенно появляются новые слова. А ее любимые игрушки по-прежнему звуковые. По рекомендации столичных офтальмологов для девочки заказали специальные очки. Поначалу их надевали всего на несколько минут, потом время увеличили. И сейчас Злата ходит в очках по несколько часов в день. То, что она видит, не вызывает сомнений: по просьбе девочка может принести игрушку.

- А еще мы приобрели сухой бассейн, с шариками. Злата очень любит в нем играть. Детям с нарушением зрения важно развивать мелкую моторику.

Ну а пока Вячеслав и Алена живут надеждой на счастливое будущее. Уже планируют, как потратят материнский капитал: "В однокомнатной очень тесно. Добавим - и купим "двушку". Хотим еще раз поблагодарить всех, кто за нас переживает. А "Российской газете", которая стала нашим ангелом-хранителем, отдельное спасибо! Понимаем, что будет трудно. Но мы сильные, мы справимся. Очень надеемся, что малыш будет здоров и проблемы со зрением его не коснутся. Как говорят врачи, есть большой шанс, что так и будет: ведь у отца слепота не носит врожденный характер".