В Крыму собака-волонтер спасла пропавшего без вести пожилого мужчину

79-летнего жителя села Мазанка Симферопольского района, который потерялся и полтора дня провел на улице под открытым небом, нашла собака волонтерского поисково-спасательного отряда "Вектор" из Севастополя. Дедушка упал в канаву на окраине села и не мог позвать на помощь.

Пожилой мужчина ушел из дома вечером в пятницу, 28 мая. Родственники не смогли его найти своими силами и обратились в поисковую организацию "Лиза Алерт". Вечером 29 мая добровольцы обследовали территорию вокруг села, но безуспешно. Тогда решили привлечь кинологов с собаками.

- Мы приступили к поискам с 5:30 утра, - рассказала "РГ" командир поисково-спасательного отряда кинологов-волонтеров "Вектор" Наталья Бабкевич. - Работали три кинологических расчета - человек и собака, проверили очень большую зону. Через шесть часов мы его нашли - он упал в придорожную канаву, которая заросла кустами и деревьями. Ее совсем не видно с дороги. Позвать на помощь не мог, потому что не осознавал, где находится и что с ним.

Буквально в трех метрах от места, где пожилой мужчина пролежал полтора дня, проходит дорога. По ней ездили машины и автобусы, ходили люди, рядом паслась корова, которую кто-то привел и привязал. Никто и не подумал, что в зарослях может быть человек, который нуждается в помощи. Ночью и утром шел дождь, похолодало, неизвестно, сколько бы он еще протянул под открытым небом.

Пенсионера обнаружил золотистый ретривер по кличке Бласко.

- Если бы не собака, у дедушки не было б шансов: рельеф и высокая трава полностью исключали возможность заметить пострадавшего, - отметила хозяйка Бласко кинолог Марина Осьмуха.

На место быстро прибыла бригада скорой помощи и родственники, мужчину доставили в больницу.

Отряд "Вектор" существует в Севастополе с 2012 года. Волонтеры тренируются каждую неделю. Все собаки в отряде обучены поисково-спасательной службе, находят живых людей в горно-лесной местности и под техногенными завалами. Один четверолапый спасатель умеет работать "по следу" - искать человека по индивидуальному запаху, который сохранился в его вещах, а еще двое - находить тела погибших. Вызовы в отряд поступают от МЧС, полиции, волонтеров "Лиза Алерт", родственников пропавших.

- Специфика нашего региона в том, что кинологов не так часто требуется привлекать к поискам, - говорит Наталья Бабкевич. - Если человек заблудился в горах или в лесу, находится в сознании и может откликнуться, спасатели его находят в течение нескольких часов. Нас зовут, когда есть вероятность, что человек потерял сознание, не может реагировать, либо когда подозревается летальный исход. Но такие случаи редкие. За год мы получаем около 15 вызовов.