Военные проложили в Крыму временный водопровод

Вооруженные силы участвуют в решении общегражданских вопросов. Так, для бесперебойного водоснабжения населения Крыма военные проложили временный водовод протяженностью 32 километра. Об этом в понедельник на заседании коллегии Минобороны РФ сказал глава ведомства Сергей Шойгу.

Он уточнил, что создание такой транспортной артерии позволило снять водную блокаду с полуострова до завершения строительства магистрального водопровода.

Кроме того, уточнил Шойгу, когда в ряде регионов России из-за сильных морозов и обильных снегопадов перемерзли муниципальные сети водоснабжения и было нарушено транспортное сообщение, инженерные и эксплуатационные подразделения Вооруженных сил подвозили воду гражданскому населению и расчищали дороги от снежных заносов.