Жительница Ростовской области выиграла в лотерею 10 млн рублей

Жительница Ростовской области выиграла в моментальную государственную лотерею 10 миллионов рублей. Данный выигрыш стал самым крупным в регионе с 2011 года.

Выигрышный билет был приобретен в почтовом отделении. Другой информации о новоявленном миллионере не сообщается.

По данным пресс-службы УФПС региона, с начала года общая сумма выигрышей по всем лотерейным билетам в почтовых отделениях региона составила более 47 миллионов рублей.

Всего за пять месяцев текущего года в Ростовской области десять человек выиграли призы на сумму свыше 500 тысяч рублей, четверо из них получили по одному миллиону рублей и более. Трое жителей Дона выиграли путешествие по России.