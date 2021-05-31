Нефтегазовые регионы предложили изменить налогообложение для компаний ТЭК

Предложение запустить новую, более оптимальную, систему налогообложения для добывающих компаний с 1 января 2022 года прозвучало в ходе заседания, посвященного вопросам стимулирования нефтяной отрасли России. Мероприятие прошло в Сургуте.

В нем, в частности, приняли участие депутат Госдумы, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, член Общественного совета Федеральной налоговой службы, член экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева, статс-секретарь - заместитель министра финансов Алексей Сазанов, заместитель министра энергетики Павел Сорокин, депутат Госдумы, председатель комитета по энергетике Павел Завальный, представители крупных нефтегазодобывающих компаний: ПАО "ЛУКОЙЛ", ПАО "Газпром нефть". В режиме видео-конференц-связи в совещании приняли участие генеральный директор ПАО "Сургутнефтегаз" Владимир Богданов, а также представители ПАО НК "Роснефть", ПАО НК "РуссНефть".

- Сотни тысяч рабочих мест, от 10 до 15 процентов налоговых поступлений в консолидированный бюджет страны, развитая производственная инфраструктура, города, благоустраиваемые для людей, поколениями связанных с нефтяной отраслью, - все это во многом достигается благодаря добывающим предприятиям и требует стабильной государственной политики и эффективного отраслевого регулирования в долгосрочной перспективе. Изменения в налоговое законодательство необходимо ввести для устойчивости нефтяных компаний и регионов, - отметила глава Югры на заседании, обосновывая необходимость корректирования системы налогообложения для предприятий, ведущих добычу углеводородов.

При этом, по словам Натальи Комаровой, изменения налогового законодательства, вступившие в силу с 1 января, наряду со сделкой ОПЕК+ оказывают сегодня негативное влияние на инвестиционную привлекательность нефтегазовых проектов.

- В то же время эффективность взвешенных конструктивных налоговых решений уже привела к заданным результатам в нашем регионе - в отношении Самотлорского месторождения. Так, с 2018 года объем дополнительной добычи по Самотлору составил больше 12 миллионов тонн, дополнительных инвестиций более 100 миллиардов рублей, - подчеркнула Наталья Комарова.

Новая система налогообложения сформирует для нефтяников условия, при которых они будут готовы и дальше поддерживать добычу на выработанных месторождениях, регулярно отчислять в бюджет страны часть доходов, инвестировать в эксплуатационное бурение, геологоразведку, инфраструктурные, природоохранные проекты, при этом оставаясь заинтересованными в дальнейшей эксплуатации активов с трудноизвлекаемыми запасами.

При сохранении нынешней налоговой ситуации добывающие компании через 3-5 лет будут вынуждены свернуть добычу на так называемых браунфилдах, что в свою очередь крайне негативно скажется на жизни регионов-доноров, которые сегодня являются основными поставщиками доходов бюджета.

- Без решения актуальных проблем нефтегазовой отрасли мы не сможем сохранить устойчивые поступления в бюджет страны и одновременно продолжать эффективно развивать предприятия ТЭК. Это необходимо в первую очередь для решения проблем людей, - подчеркнул Андрей Макаров в ходе заседания.

Он напомнил, что сейчас на стадии формирования находится федеральный бюджет нового цикла, в связи с чем требуется ускорить формирование предложений по возникшим проблемам налогообложения.

- Политика регионов с традиционной нефтедобычей, таких как Татарстан, Башкортостан, Республика Саха (Якутия), Коми, Югра направлена на стимулирование инвестиций в эксплуатационное бурение, геологоразведку, инфраструктурные, природоохранные проекты. Доходы в этих регионах по большей части формируются за счет налогов от нефтяников. И эти поступления напрямую влияют на уверенность населения и устойчивость экономического развития, - подчеркнула глава Югры Наталья Комарова.

Губернатор региона отметила, что Югра заинтересована в сбалансированности интересов государства, инвесторов по различным направлениям, включая освоение трудноизвлекаемых запасов, развитие сервисной и смежных отраслей, выполнении обязательств перед населением.

Наталья Комарова подчеркнула, что в развитие поручений президента России Владимира Путина подготовлены предложения о расширении периметров третьей и четвертой групп налога на дополнительный доход от добычи. Это позволит вовлечь в освоение более четырех миллиардов тонн извлекаемых запасов нефти. При этом накопленный объем дополнительных инвестиций до 2030 года оценивается в размере более одного триллиона рублей.

Ориентация налогообложения на финансовый результат, а не на объем добытой нефти, по ее словам, сделает инвестиции в отрасль предсказуемыми, ожидаемыми и надежными. Именно инвестиционная предсказуемость нужна для дальнейшего развития отрасли нефтегазодобычи. В этой связи Наталья Комарова подчеркнула необходимость приступить к масштабированию режима с согласованными параметрами НДД уже с 1 января 2022 года, предусмотрев поэтапный переход отрасли на новый режим налогообложения.

При обсуждении аспектов развития нефтяной отрасли участники совещания сошлись во мнении, что данная сфера в ближайшие годы останется одним из основных драйверов экономики России.

Важно, что по итогам заседания было принято решение о создании рабочей группы на базе комитета по бюджету и налогам Госдумы. Этот орган в короткие сроки объединит предложения по налоговому стимулированию нефтяной отрасли в стране, подготовит дополнительные инициативы в этой сфере. Осенью планируется рассмотрение предложений по внесению изменений в Налоговый кодекс, подготовленных рабочей группой. Ее возглавит член Общественного совета Федеральной налоговой службы России, член экспертного совета по налоговому законодательству при комитете Госдумы по бюджету и налогам Ольга Ануфриева.

- Необходимо в кратчайшие сроки представить централизованное предложение в комитет. Мы заинтересованы в скорейшем и успешном проведении данной работы, -резюмировала Ольга Ануфриева на заседании в Сургуте.

Прямая речь

Павел Сорокин, заместитель министра энергетики Российской Федерации:

- Совещание, которое прошло в историческом центре нефтедобывающего региона, - важный сигнал. Высказанные мнения показали, что все участники одинаково видят перспективу нефтяной отрасли и сходятся во мнении, что она в обозримом будущем останется одним из драйверов российской экономики. Решение о создании рабочей группы на базе комитета по бюджету и налогам позволит в короткие сроки консолидировать позицию представителей отрасли нефтедобычи и власти и выступить с единым предложением по стимулированию развития отрасли, а значит, и регионов. Мы обсудили трудности, с которыми сталкиваются сегодня предприятия, ведущие добычу нефти и газа. У меня нет сомнений, что мы придем к консенсусу и к общему пониманию.

Павел Завальный, депутат Госдумы Федерального Собрания РФ, председатель комитета по энергетике:

- Нефтегазовая отрасль - локомотив нашей экономики - дает работу смежным областям, и, конечно, вопрос устойчивого ее развития крайне важный. Режим налогообложения влияет на условия работы. По мере ухудшения запасов, мы должны изменять экономические условия. Сегодняшний этап - настройка налоговой системы с учетом имеющихся практик, чтобы сделать рентабельными запасы.

Алексей Сазанов, статс-секретарь, заместитель министра финансов Российской Федерации:

- Доходность нефтяной отрасли сегодня выше, чем в 2019 и 2020 годах, поэтому срочных и быстрых решений не требуется, но в то же время есть большой ресурсный потенциал в Западной Сибири. В этом направлении будем работать совместно с коллегами из Госдумы и нефтяными компаниями.

Василий Филипенко, депутат Думы Ханты-Мансийского автономного округа, председатель комитета по социальной политике:

- В Югре созданы все условия, чтобы компании могли развиваться, увеличивать объемы добычи и запасов нефти. Отмечу: все они социально ориентированные, а значит, не только развивают свой производственный курс, но и активно участвуют в проектах, направленных на развитие жизни югорчан. Пример - соглашение о социально-экономическом партнерстве. В перечне приоритетных направлений - развитие инфраструктуры, системы здравоохранения, культуры, проведение крупных международных мероприятий. Это важно и нужно. Уверен, что при устойчивом развитии отрасли это сотрудничество будет продолжаться.