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31.05.2021 19:56

Усатый... киборг

Воспитателем в детском саду будет робот
Текст: Елена Мационг (ЯНАО)
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
В Новом Уренгое на работу в детский сад "Журавушка" приняли необычного сотрудника - робота-воспитателя. Его с нетерпением ждали коллеги и, конечно, дети. Сейчас они придумывают имя для нового друга и помощника.
Промобот будет рассказывать детям про планеты и звезды, знакомить с миром науки. Фото: Сергей Куксин/РГ Промобот будет рассказывать детям про планеты и звезды, знакомить с миром науки. Фото: Сергей Куксин/РГ
Промобот будет рассказывать детям про планеты и звезды, знакомить с миром науки. Фото: Сергей Куксин/РГ

Как надеются воспитатели-люди, робот поможет преподавать детям из старших групп основы робототехники. Ведь рассказы на "пальцах" - это одно, а уроки в познавательной игровой форме с самым настоящим роботом - совсем другое. По мнению педагогов, взаимодействие с автоматом развивает у детей навыки проектирования, помогает освоить базовый робототехнический курс.

Фото: пресс-служба ПНИПУ
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Робот способен распознавать всех, с кем общался, и с легкостью сможет поддерживать разговор с любым из ребятишек. При этом он самообучаем. Ему можно задать любой вопрос, и он без труда найдет ответ на все "почему". Как говорят в компании-производителе, для этого робот моментально подключается к интернету. Он будет рассказывать детям про планеты и звезды, знакомить с миром науки и техники, современными технологиями, развивать интерес к компьютерным и инженерным дисциплинам. При этом управлять им можно удаленно, запрограммировав движения.

Что очень важно, робот может выстраивать коммуникацию с детьми, имеющими особые образовательные потребности. Например, с ребятишками, имеющими речевые нарушения, различные расстройства. Он поможет овладеть моторикой, развить понимание функциональных действий с предметами и умение практически их выполнять.

Цифровой воспитатель сделан в России. К слову, еще один "собрат" робота прибыл и в детсад "Золушка" Ноябрьска. Пока его готовят к общению с детьми и даже обучают танцевальным па. Педагоги планируют запустить робота в сентябре.

В регионах Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО ЯНАО Роботы: настоящее и будущее

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