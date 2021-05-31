Роспотребнадзор: Употребление табака повышает риск заражения COVID-19

При курении сигарет или употреблении других табачных изделий повышается риск заражения COVID-19 через рот. Об этом сообщает Роспотребнадзор. "В случае заражения курящим угрожает более высокий риск тяжелого течения болезни, поскольку их легкие уже повреждены", - цитирует ТАСС ведомство.

Курение сигарет с фильтром, вопреки распространенному мнению, не является безопасным, поскольку фильтры не обеспечивают полную защиту от вредных веществ. Вред от курения любых сигарет, включая легкие, одинаков, а длительное курение приводит к заболеваниям различных органов и систем.

В Роспотребнадзоре напомнили, что курение является причиной развития множества болезней, включая онкологию, инсульт, ишемическую болезнь сердца. Оно вызывает 84% смертей от рака легких и 83% смертей от хронической обструктивной болезни легких. Более 93% случаев возникновения рака в горле вызваны курением. Оно также сокращает жизнь мужчин примерно на 12 лет, а женщин - на 11 лет.