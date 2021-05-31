Россия возобновит авиасообщение с рядом стран и увеличит число рейсов

Россия возобновит авиационное сообщение с восемью странами с 10 июня и увеличит число рейсов в несколько государств, в которые самолеты уже летают. Такие решения приняты в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией.

Так, с 10 июня перевозчики могут вновь возобновить регулярное авиасообщение с Австрией, Венгрией, Ливаном, Люксембургом, Маврикием, Марокко и Хорватией. Кроме того, чартерное сообщение может быть возобновлено с Албанией. Соответствующее решение принято "с учетом эпидобстановки", пояснили в оперштабе.

В частности, речь идет о двух рейсах в неделю в Вену, Будапешт, Порт-Луи, Рабат и Загреб, об одном - в Бейрут, Люксембург и Тирану.

Кроме того, с 10 июня увеличивается число регулярных авиарейсов с Беларусью. Самолеты в Минск смогут летать из Москвы до 10 раз в неделю. Одновременно возобновится ежедневное железнодорожное сообщение из Полоцка и Гомеля в Москву.

Также увеличится число регулярных авиарейсов в Грецию, Азербайджан, Армению, Катар, Узбекистан и Таджикистан, Египет и Сербию. Наконец, возобновятся полеты по машруту Москва - Мюнхен (Германия).