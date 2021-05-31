Россияне оценили, как новые меры поддержки улучшат жизнь семей с детьми

ВЦИОМ представил данные опроса об отношении россиян к мерам поддержки семей с детьми, озвученным президентом в апрельском Послании Федеральному Собранию.

Согласно полученным данным, 85-ти процентам наших соотечественников о них известно. 92 процента опрошенных считают, что особенно важно каждый месяц денежно поддерживать беременных женщин в трудной жизненной ситуации. Правда, каждый двадцатый респондент не согласен с этой мерой.

89 процентов россиян назвали важной единовременную выплату семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками. Не согласны с ними 8 процентов.

По мнению половины россиян (53 процентов), новые меры поддержки значительно улучшат жизнь семей с детьми. 39 процентов убеждены, что они не окажут значительного влияния. При этом 2 процента опрошенных считают, что такие денежные вливания только усложнят жизнь семей с детьми.