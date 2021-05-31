Россияне смогут оформлять ипотеку с помощью смс

Сбербанк тестирует возможность использования SMS при оформлении ипотеки. Об этом рассказал в интервью РИА "Недвижимость" вице-президент Сбербанка Николай Васев.

"Уже пилотируется возможность подтвердить идентификацию клиента и его волеизъявление через SMS и провести сделку с мобильного устройства", - сказал он. Первую сделку по этой схеме в банке надеются провести уже в ближайший месяц. В третьем квартале она может стать доступной в массовом режиме. Новый формат электронной сделки стал возможен благодаря закону "Об электронной подписи".

Банк также планирует и далее развивать онлайн-ипотеку. "Такая возможность уже доступна в Москве, скоро будет по всей России", - сообщил Васев.