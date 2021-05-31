Давно на чемпионатах мира по хоккею не было такой рубки за попадание в плей-офф. Обычно фавориты без проблем решают свои проблемы, но нынешний турнир стал исключением. Групповой этап многих заставил играть на пределе возможностей. На грани провала оказались Канада, Чехия и Швеция. Для сохранения шансов на попадание в четвертьфинал шведам необходимо сегодня обыгрывать сборную России.

Скандинавы безобразно начали чемпионат. Проиграв датчанам и белорусам, шведы оказались на последнем месте в группе, пропустив вперед даже сборную Великобритании. Собравшись и разгромив Швейцарию, Швеция через два дня упустила преимущество над Чехией и потерпела третье поражение в четырех играх.

Накануне наш соперник провел сложнейший матч со Словакией, где все-таки смог отыграться и оставить шансы на продолжение борьбы. Сейчас у Швеции 9 очков, 8 - у Чехии, но чехи сыграли на матч меньше. Встречей с россиянами скандинавы завершат групповой турнир, и поражение в любом случае отправит шведов домой.

Сборная России сейчас вторая. Наши набрали 12 баллов. Столько же у Словакии и Швейцарии, так что места распределяются согласно разнице заброшенных шайб. Единственную осечку россияне допустили в игре со Словакией, остальные матчи прошли более менее успешно. Даже если сборная проиграет сегодня, в последнем туре у нее снова не самый сложный соперник. Белорусская команда смотрится из рук вон плохо и находится на последнем месте. Кроме того, прибыло и пополнение из-за океана в лице Сергея Бобровского, Дмитрия Орлова и Владимира Тарасенко.

К слову, у российских хоккеистов сегодня есть дополнительный стимул постараться и перебороть шведов. 31-го мая 65 лет исполняется главному тренеру сборной России Валерию Брагину. Что может быть лучше, чем победа, которая почти наверняка гарантирует первое место в группе.

Матч Россия - Швеция начнется в 20:15, не пропустите онлайн-трансляцию на сайте "РГ"!