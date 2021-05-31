Санитарные службы проверили водоемы и пляжи у детских лагерей

С 1 июня в России начинается летняя оздоровительная кампания. Из-за COVID-19 продолжают действовать санитарно-эпидемиологические требования с частичными изменениями, сообщили 31 мая в Роспотребнадзоре.

В этом году заполняемость лагерей увеличена до 75%, персонал может проживать за территорией (раньше требовалось, чтобы все работники лагеря не покидали его пределов), дети могут поехать отдыхать за пределы своего региона. Что касается палаточных лагере, их работу определяют органы исполнительной власти в зависимости от эпидситуации. Массовые мероприятия и родительские дни по-прежнему запрещены, - предупреждают в ведомстве.

Планируется, что этим летом в 38 тысячах лагерей отдохнет около 4 миллионов детей. Кроме того, 103 детских санатория смогут принять более 44 тысяч детей.

Наибольшее количество организаций отдыха детей и их оздоровления откроется в Краснодарском и Пермском краях, Свердловской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях, республиках Башкортостан и Татарстан.

Роспотребнадзор уже почти закончил проверку лагерей к открытию сезона - заключения о соответствии установленным требованиям выданы 33 662 лагерям, что составляет 98,6 % от числа запланированных к работе в первую смену. Из-за недочетов такие заключения пока не получили 100 лагерей в 21 регионе.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: вакцинацией от COVID-19 охвачены более 50% сотрудников лагерей.

Кроме того, инспекторы ведомства проверили состояние водоемов и пляжей: были отобраны пробы питьевой воды, воды бассейнов и водоемов в местах купания, проверили также почву и песок. Все проверенные бассейны и водоемы на сегодняшний день соответствуют санитарным нормам.

По итогам проверок Роспотребнадзором выявлены нарушения в 98 лагерях от общего количества обследованных оздоровительных организаций. Всего выявлено 1 033 нарушения, составлено 523 протокола об административном правонарушении, вынесено 332 постановления об административном наказании в виде штрафов, на общую сумму более 1 миллиона рублей. Передано для рассмотрения в суды 36 материалов.