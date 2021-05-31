Санитарные службы проверили водоемы и пляжи у детских лагерей

Новости

Стрелявшему по людям екатеринбуржцу предъявлено обвинение 11:03
Первый вице-премьер предложил ввести новый вид социальных пособий 11:00
Самолет Ryanair экстренно сел в Берлине из-за сообщения о бомбе 10:59
В центре Москвы выставили на продажу квартиры по региональным ценам 10:56
Акции металлургов рухнули после слов Белоусова о сверхдоходах 10:47
В Китае семьям разрешили заводить трех детей 10:44
На месте стрельбы в Екатеринбурге изъяли более 70 гильз 10:41
Белоусов: Металлурги должны вернуть государству сверхдоходы на 100 млрд рублей 10:36
Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате 10:34
Технополис "Москва" признан лучшим среди индустриальных парков России 10:33
В Барнауле одну из пострадавших на батуте девочек подключили к ИВЛ 10:32
Видео: Чемпионка мира Анна Щербакова прыгнула с парашютом 10:23
Климкин заявил о нежелании украинцев вступать в НАТО 10:22
Россияне впервые за 50 лет увидят кольцеобразное солнечное затмение 10:15
Жительница Ростовской области выиграла в лотерею 10 млн рублей 10:13
Один человек пострадал при взрыве в офисном здании в Гамбурге 10:00
Россия вывела в море две новые атомные подлодки 09:58
Аэропорт Симферополь зафиксировал рекордный для мая пассажиропоток 09:56
В ПМЭФ примут участие около двух тысяч зарубежных гостей 09:54
Ученый предупредил об угрозе COVID-26 и COVID-32 09:50
Минсельхоз ответил на просьбу убрать пармезан из санкционного списка 09:29
В Подмосковье задержали грабителей, похищавших ценности из частных домов 09:18
Названа валюта, которая сейчас выгоднее доллара 09:07
Социологи составили рейтинг самых общительных городов России 09:02
Ушел из жизни первый губернатор Приамурья 09:00
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Названы сроки приема заявлений на выплаты семьям с детьми-школьниками
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 10:59
Рубрика: Общество

Санитарные службы проверили водоемы и пляжи у детских лагерей

Текст: Ирина Невинная
С 1 июня в России начинается летняя оздоровительная кампания. Из-за COVID-19 продолжают действовать санитарно-эпидемиологические требования с частичными изменениями, сообщили 31 мая в Роспотребнадзоре.

В этом году заполняемость лагерей увеличена до 75%, персонал может проживать за территорией (раньше требовалось, чтобы все работники лагеря не покидали его пределов), дети могут поехать отдыхать за пределы своего региона. Что касается палаточных лагере, их работу определяют органы исполнительной власти в зависимости от эпидситуации. Массовые мероприятия и родительские дни по-прежнему запрещены, - предупреждают в ведомстве.

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Россияне за три дня купили туры на 700 миллионов по детскому кешбэку

Планируется, что этим летом в 38 тысячах лагерей отдохнет около 4 миллионов детей. Кроме того, 103 детских санатория смогут принять более 44 тысяч детей.

Наибольшее количество организаций отдыха детей и их оздоровления откроется в Краснодарском и Пермском краях, Свердловской, Московской, Нижегородской и Новосибирской областях, республиках Башкортостан и Татарстан.

Роспотребнадзор уже почти закончил проверку лагерей к открытию сезона - заключения о соответствии установленным требованиям выданы 33 662 лагерям, что составляет 98,6 % от числа запланированных к работе в первую смену. Из-за недочетов такие заключения пока не получили 100 лагерей в 21 регионе.

В Роспотребнадзоре подчеркивают: вакцинацией от COVID-19 охвачены более 50% сотрудников лагерей.

Кроме того, инспекторы ведомства проверили состояние водоемов и пляжей: были отобраны пробы питьевой воды, воды бассейнов и водоемов в местах купания, проверили также почву и песок. Все проверенные бассейны и водоемы на сегодняшний день соответствуют санитарным нормам.

По итогам проверок Роспотребнадзором выявлены нарушения в 98 лагерях от общего количества обследованных оздоровительных организаций. Всего выявлено 1 033 нарушения, составлено 523 протокола об административном правонарушении, вынесено 332 постановления об административном наказании в виде штрафов, на общую сумму более 1 миллиона рублей. Передано для рассмотрения в суды 36 материалов.

Общество Семья и дети Правительство Роспотребнадзор Отдых детей в летних лагерях

Главное сегодня

Новый учебный год в школах планируется начать в очном формате
Пушков заявил о "плохих новостях" для Украины
В доме у экс-мэра Владивостока Олега Гуменюка прошли обыски
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
Почему школьным урокам информатики нужен "апгрейд"
Как не перепутать COVID-19 c сезонной аллергией