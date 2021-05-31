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Рубрика: В мире

Семья Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании

Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), направили в субботу прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Алексея Тарасова.

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Он отметил, что копия послания была также отправлена госсекретарю США Энтони Блинкену. "Это просто письмо на счет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене", - уточнил Тарасов.

По его словам, прошение основано на гуманитарных причинах. В письме подчеркивается, что Ярошенко страдает рядом заболеваний, а также не может регулярно видеться со своими родственниками.

Американский суд приговорил Ярошенко в сентябре 2011 года к 20 годам лишения свободы по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков. Сам россиянин полностью отрицает свою вину и считает, что дело было сфабриковано.

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