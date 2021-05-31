Семья Ярошенко направила Байдену прошение о помиловании

Супруга и дочь российского летчика Константина Ярошенко, отбывающего заключение в тюрьме города Данбери (штат Коннектикут), направили в субботу прошение о его помиловании президенту США Джо Байдену. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на адвоката Алексея Тарасова.

Он отметил, что копия послания была также отправлена госсекретарю США Энтони Блинкену. "Это просто письмо на счет помилования Константина Ярошенко, это не какое-либо предложение об обмене", - уточнил Тарасов.

По его словам, прошение основано на гуманитарных причинах. В письме подчеркивается, что Ярошенко страдает рядом заболеваний, а также не может регулярно видеться со своими родственниками.

Американский суд приговорил Ярошенко в сентябре 2011 года к 20 годам лишения свободы по обвинению в перевозке крупной партии наркотиков. Сам россиянин полностью отрицает свою вину и считает, что дело было сфабриковано.