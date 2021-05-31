Новости

Россия - Швеция - онлайн-трансляция матча ЧМ по хоккею 20:15
В Казани легковушка сбила двух пешеходов на переходе 20:04
Избившему самокатчика бойцу ММА избрали запрет определенных действий 19:42
Макрон назвал неприемлемой слежку за союзниками 19:39
Полузащитник "Спартака" Тиль отдан в аренду в "Фейенорд" 19:34
Собак привлекут для обнаружения больных COVID-19 по запаху 19:29
Тарасенко, Орлов и Григоренко сыграют за сборную России против Швеции 19:28
Минсельхоз увеличил квоту на импорт турецких томатов 19:07
Эксперт: Необходимо упростить получение рецептов на все обезболивающие 19:07
Актер Филимон Сергеев найден мертвым в своей квартире в Москве 19:06
Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду 19:03
ФАС подпишет с мобильными операторами соглашение против спам-звонков 18:53
Минобрнауки выделит вузам и НИИ более 8 млрд рублей на новое оборудование 18:44
Более 40 человек удалены с экзаменов в первый день ЕГЭ 18:37
Посольство: Чехию покинули все попавшие под сокращение дипломаты 18:30
В АЮР напомнили об обязанности магазинов принимать назад испорченные продукты 18:29
Правительство расширило перечень отраслей для поддержки в регионах 18:09
Агуэро перешел в "Барселону" 17:56
Разбившийся на самокате солист Мариинского театра пришел в сознание 17:49
Комиссия Совфеда поддержала закон о запрете экстремистам участвовать в выборах 17:48
Беспилотник впервые выследил и атаковал человека без участия оператора 17:47
Глава МИД Турции заявил о законном праве Анкары использовать С-400 17:46
Медведев впервые в карьере вышел во второй круг "Ролан Гаррос" 17:33
В Киргизии задержаны экс-премьер, брат экс-президента КР и лидер фракции 17:33
В Шереметьево экстренно сел самолет с запахом гари на борту 17:32
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 19:37
Рубрика: Власть

Ответим НАТО

В Западном военном округе сформируют 20 новых соединений и частей
Текст: Юрий Гаврилов
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
На западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году они трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. "Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет", - напомнил Шойгу.

Фото: РИА НОВОСТИ
Патрушев раскрыл неизвестные подробности женевской встречи с Салливаном

Он сказал, что одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ. За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. К самым крупным за последние тридцать лет - "Дефендер Юроп-2021" - привлекли до 40 тысяч военнослужащих. "Их главная цель - отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу", - уточнил министр.

Такие действия, по его мнению, разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия. "Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск, - отметил Шойгу. - До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей". Их создание синхронизировано с поставкой современного вооружения и военной техники. До конца года войска округа получат около 2 тысяч единиц оружия.

Министр также рассказал о подготовке к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". Они пройдут в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Шойгу подчеркнул, что эти маневры являются плановыми, проводятся по решению президентов двух стран и носят исключительно оборонительный характер. "В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты", - сообщил министр.

До конца этого года войска Западного военного округа получат около 2 тысяч единиц оружия

Отдельно он говорил о военно-морских парадах в честь Дня ВМФ. Их организуют 25 июля в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в сирийском порту Тартус. К торжествам привлекут до 15 тысяч человек, более 200 кораблей, порядка 80 воздушных судов и свыше ста единиц боевой техники.

По поручению президента РФ Владимира Путина в год 325-летия российского флота минобороны проводит пятый в истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в Санкт-Петербурге. Там задействуют 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих. Впервые к параду привлекут корабли Пограничного управления ФСБ России.

Власть Безопасность Армия Правительство Минобороны Россия и НАТО

Главное сегодня

Минобороны сформирует около 20 новых соединений и частей на западе страны
Володин: Госдума выработает предложения в связи с ростом цен на металл
Кабмин поддержал законопроект о представительствах IT-гигантов в РФ
МИД РФ: Ввод "Северного потока-2" не повлияет на поставки через Украину
Суд арестовал на два месяца стрелявшего по людям екатеринбуржца
КС РФ разъяснил порядок применения статьи УК о халатности
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях