На западном стратегическом направлении нарастают военные угрозы. За последние семь лет в 14 раз выросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной авиации США в Европе. Об этом на заседании коллегии Минобороны России сообщил глава ведомства Сергей Шойгу.

По его словам, корабли НАТО с управляемым ракетным оружием заходят в Балтийское море. Только в прошлом году они трижды выполняли задачи вблизи Калининградской области. "Всего с 2016 года система объективного контроля зафиксировала 18 таких выходов боевых кораблей в предполагаемые районы пуска крылатых ракет", - напомнил Шойгу.

Он сказал, что одновременно США и НАТО продолжают расширять масштабы оперативной и боевой подготовки вблизи наших границ. За последние годы в полтора раза увеличилось количество учений. К самым крупным за последние тридцать лет - "Дефендер Юроп-2021" - привлекли до 40 тысяч военнослужащих. "Их главная цель - отработать переброску полноценной дивизии из США в Европу", - уточнил министр.

Такие действия, по его мнению, разрушают систему безопасности в мире и вынуждают Россию принять меры адекватного противодействия. "Мы постоянно совершенствуем боевой состав войск, - отметил Шойгу. - До конца года в Западном военном округе будет сформировано около 20 соединений и воинских частей". Их создание синхронизировано с поставкой современного вооружения и военной техники. До конца года войска округа получат около 2 тысяч единиц оружия.

Министр также рассказал о подготовке к совместным стратегическим учениям "Запад-2021". Они пройдут в сентябре на полигонах Белоруссии и Западного военного округа. Шойгу подчеркнул, что эти маневры являются плановыми, проводятся по решению президентов двух стран и носят исключительно оборонительный характер. "В установленные международными договорами сроки наши партнеры будут проинформированы о параметрах учения, а само мероприятие смогут посетить международные наблюдатели и журналисты", - сообщил министр.

До конца этого года войска Западного военного округа получат около 2 тысяч единиц оружия

Отдельно он говорил о военно-морских парадах в честь Дня ВМФ. Их организуют 25 июля в Североморске, Балтийске, Севастополе, Каспийске и Владивостоке, а также в сирийском порту Тартус. К торжествам привлекут до 15 тысяч человек, более 200 кораблей, порядка 80 воздушных судов и свыше ста единиц боевой техники.

По поручению президента РФ Владимира Путина в год 325-летия российского флота минобороны проводит пятый в истории России Главный военно-морской парад. По традиции он состоится в Санкт-Петербурге. Там задействуют 39 кораблей и катеров, семь подводных лодок, 48 воздушных судов и более 4 тысяч военнослужащих. Впервые к параду привлекут корабли Пограничного управления ФСБ России.