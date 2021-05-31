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31.05.2021 19:46
Рубрика: Происшествия

Противники "Бессмертного полка"

Несколько россиян и два гражданина Украины стали фигурантами новых дел о реабилитации фашизма
Текст: Наталья Козлова
Российская газета - Федеральный выпуск № 118(8469)
В понедельник стало известно, что Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела и назвал новые фамилии тех граждан, для которых подвиг их отцов и дедов в Великой Отечественной войне ничего не значат.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Молодые люди, ставшие фигурантами уголовных дел, с нескрываемым удовольствием полили грязью старых солдат и могилы их однополчан, поставив среди героев "Бессмертного полка" лидеров фашистской Германии и предателей.

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Обычно СК редко называет фамилии фигурантов дел. Но это не тот случай - таких граждан надо знать в лицо. Фамилии их перечислила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Это житель Оренбургской области Андрей Акимов. Он из Орска, 1988 года рождения. Сергей Сахаров - из города Северск Томской области, 2001 года рождения. Сахаров - активный юноша, в Сети подписан на "Команду Навального". Фигурантами дел стали еще жители Украины. Дмитрий Алексеенко1998 года рождения из Ивано-Франковска. Он, как и томский Сахаров, подписан на сообщество "Команда Навального". Еще моложе Михаил Пух из Мариуполя Донецкой области. Он 2002 года рождения.

Обычно СК редко называет фамилии фигурантов дел. Но это не тот случай - таких надо знать в лицо

Все эти граждане в мае этого года разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Власова. Кроме этих "героев" СК ведет проверку жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Этот попытался во время проведения "Бессмертного полка" разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию "лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией". И этот человек 1999 года рождения оказался подписан на "Команду Навального".

В СК объяснили, что дома у россиян в понедельник прошли обыски. У них изъяты компьютеры и средства связи.

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