Молодые люди, ставшие фигурантами уголовных дел, с нескрываемым удовольствием полили грязью старых солдат и могилы их однополчан, поставив среди героев "Бессмертного полка" лидеров фашистской Германии и предателей.
Обычно СК редко называет фамилии фигурантов дел. Но это не тот случай - таких граждан надо знать в лицо. Фамилии их перечислила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Это житель Оренбургской области Андрей Акимов. Он из Орска, 1988 года рождения. Сергей Сахаров - из города Северск Томской области, 2001 года рождения. Сахаров - активный юноша, в Сети подписан на "Команду Навального". Фигурантами дел стали еще жители Украины. Дмитрий Алексеенко1998 года рождения из Ивано-Франковска. Он, как и томский Сахаров, подписан на сообщество "Команда Навального". Еще моложе Михаил Пух из Мариуполя Донецкой области. Он 2002 года рождения.
Все эти граждане в мае этого года разместили на сайте "Бессмертного полка России" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Власова. Кроме этих "героев" СК ведет проверку жителя Свердловской области Алексея Пономарева. Этот попытался во время проведения "Бессмертного полка" разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию "лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией". И этот человек 1999 года рождения оказался подписан на "Команду Навального".
В СК объяснили, что дома у россиян в понедельник прошли обыски. У них изъяты компьютеры и средства связи.