СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка"

Следственный комитет России возбудил уголовные дела о реабилитации нацизма (ст. 354.1 УК РФ) в отношении нескольких граждан России и Украины.

Уголовные дела возбуждены центральным аппаратом СК - Главным следственным управлением. Фамилии этих граждан перечислила официальный представитель Следственного комитета Светлана Петренко. Это житель Оренбургской области Андрей Акимов, Сергей Сахаров из Томской области, а еще жители Украины Дмитрий Алексеенко и Михаил Пух. Все эти граждане в мае 2021 года разместили на сайте "Бессмертного полка" заявки, содержащие сведения и фотографии Гитлера, Геббельса, изменника Власова.

"Такие действия преследуют цель одобрения преступлений нацистского режима, установленных Нюрнбергским трибуналом", - подчеркнула представитель ведомства.

Кроме этих "героев" идет процессуальная проверка жителя Свердловской области Алексея Пономарева. При проведении акции "Бессмертный полк" он пытался разместить в одном ряду с ветеранами Великой Отечественной войны фотографию "лица, не имеющего отношения к победе советского народа над гитлеровской Германией".

В СК объяснили, что дома у перечисленных россиян прошли обыски, изъята компьютерная техника и средства связи.