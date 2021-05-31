СК: За последние пять лет отмечается рост преступлений против детей

Генерал-полковник юстиции Елена Леоненко отвечает в Следственном комитете России за расследование преступлений, совершенных против детей. О том, почему в зоне риска по-прежнему остаются самые беззащитные, какие главные опасности им угрожают и как от них можно оградить маленького человека, она рассказала в эксклюзивном интервью "Российской газете".

Елена Евгеньевна, какие преступления против детей, на Ваш взгляд, самые опасные и какие вызывают у Вас самую большую озабоченность?

Елена Леоненко: Тревогу вызывает общая ситуация, связанная с ростом количества преступлений, совершаемых против несовершеннолетних. За последние пять лет отмечается рост зарегистрированных преступлений в отношении несовершеннолетних - если в 2015 году было возбуждено 18370 уголовных дел, то в 2020 году - уже 22 004.

На протяжении последних лет растет количество насильственных действий сексуального характера, не наблюдается значимого сокращения количества изнасилований. В связи с этим повышение эффективности уголовного законодательства в области противодействия преступлениям против половой неприкосновенности несовершеннолетних по-прежнему является актуальным и важным направлением уголовной политики государства.

Вместе с тем в общем количестве таких преступлений наиболее распространены ненасильственные половые деяния, совершаемые в отношении лиц старшего подросткового возраста. Имеется в виду половая жизнь, которую начинают 14-15-летние с лицами старше 18 лет. С точки зрения уголовного закона, эти деяния, несмотря на их добровольность, являются преступлениями и требуют уголовно-правовой оценки. В суды в прошлом году направлено 4375 уголовных дел о таких преступлениях и о развратных ненасильственных действиях.

Во многом причиной этих преступлений является раскованность современной молодежи, ранняя кажущаяся им осведомленность в вопросах взаимоотношения полов, обусловленная доступностью провоцирующей информации, в том числе порнографического содержания, и отсутствием понимания правовых аспектов ранней половой жизни. Необходимы соответствующие комплексные воспитательно-просветительские мероприятия.

На повестке дня по-прежнему стоит проблема употребления несовершеннолетними наркотиков. В прошлом году рассмотрено 214 сообщений о преступлениях, связанных с вовлечением несовершеннолетних в потребление наркотических средств, психотропных и иных одурманивающих веществ. Возбуждено 91 уголовное дело. Нередко такие преступления совершаются в совокупности с другими, более тяжкими, например, посягающими на половую неприкосновенность - такой пример был в Курганской области. В данном случае опасны дальнейшие последствия для физического и психического здоровья несовершеннолетних, которые могут остаться на всю жизнь. И уже на этой стадии мы сталкиваемся с очень плохими последствиями. По этим делам потерпевшими признаны 112 несовершеннолетних. Употребление наркотиков связано с низким культурным и образовательным уровнем развития подростков, отсутствием занятости, низкой мотивацией к здоровому образу жизни. И Следственный комитет совместно с другими ведомствами работает над противодействием вовлечению несовершеннолетних в употребление наркотических средств и совершение преступлений в этой сфере.

Слушайте детей

Елена Евгеньевна, совсем недавно произошел трагический случай в Казани - нападение на школу. К сожалению, это не первое такое преступление - подобное случалось и раньше. У Вас есть рецепт- как можно это предупредить?

Елена Леоненко: Проблема очень острая и важная, мы понимаем, что необходимо работать, прежде всего, с причинами таких ситуаций. А причины, как известно, часто связаны с межличностными конфликтами, которым, на первый взгляд, некоторые участники даже могут не придавать значения. И вовсе не обязательно ситуация может развиваться по такому сценарию, когда есть один человек, которого провоцирует остальное большинство, и обиды на других сверстников перерастают в какие-то радикальные формы. Любые конфликты могут привести к негативным последствиям, ведь психическое восприятие молодыми людьми конфликтных ситуаций совершенно разное, то, что для одних вполне допустимо, для других остается глубоко внутри и ранит. Так или иначе, родителям или близким важно прислушиваться к внутреннему состоянию детей, к проблемам, о которых они говорят. Нужно стараться инициативно их обсудить и найти решение. Это поможет не вызвать, с одной стороны, нежелательных действий, если ситуация прямо касается вашего ребенка. С другой стороны, возможно в ходе беседы можно будет узнать о ситуации в коллективе и проблемах с другими детьми, и также вовремя принять меры, чтобы это все решить на ранней стадии. Ключ к пониманию ребенка - ежедневное общение с ним.

Осторожно - неадекват

Не секрет, подобные дикие случаи не редко совершают и люди с психическими заболеваниями. На Ваш взгляд, как профессионала, а вообще возможно предотвратить действия таких неадекватных людей?

Елена Леоненко: Следственный комитет ведет большую аналитическую работу. Действительно, были случаи, когда общественно опасные деяния совершались лицами, страдающими психическими заболеваниями. Сейчас речь не только о нападениях в школах, но и о всех других противоправных деяниях. Только в прошлом году около 300 преступлений в отношении несовершеннолетних было совершено именно такими лицами. Здесь надо отметить, что в ряде случаев к таким последствиям приводило отсутствие единой практики информирования медицинскими организациями правоохранительных органов о лицах, которые могут представлять опасность.

В прошлом году Следственный комитет внес в органы внутренних дел 958 представлений о ненадлежащей работе с лицами, страдающими психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией, в том числе 150 представлений по уголовным делам о преступлениях, совершенных в отношении несовершеннолетних. В органы управления здравоохранением, медицинские организации внесено 58 представлений о ненадлежащей работе с указанными лицами.

Своевременное информирование могло бы быть действенным инструментом профилактики совершения преступлений лицами, страдающими психическими расстройствами, алкоголизмом, наркоманией и представляющих опасность для других лиц, в первую очередь несовершеннолетних.

Проблемы организации межведомственного взаимодействия мы видим и по другим направлениям, например, при проведении медицинского освидетельствования несовершеннолетних на состояние опьянения, при информировании органов профилактики о лицах, поставленных на учет в наркологических диспансерах.

Сиротский кров

Уже не первый год СК России помогает сиротам добиться жилья, которое им полагается по закону. Для наших читателей важно - а на какие нарушения в основном реагируют Ваши следователи, если речь идет о жилье для выпускников интернатов?

Елена Леоненко: За последние годы отмечается незначительный рост сирот, которым требуется жилье. По состоянию на начало 2021 года число сирот, имеющих право на благоустроенное жилое помещение, но необеспеченных жильем, составило более 187 тысяч. Безусловно, проблема эта комплексная и, находясь в сфере ответственности субъектов Российской Федерации, ее эффективное решение невозможно без поддержки федеральных властей. Понимание жизненной важности исполнения данного обязательства, в первую очередь в отношении выпускников детских домов, лежит в основе пристального внимания следственных органов к этому вопросу.

Так, в прошлом году следственными органами было зарегистрировано 295 сообщений о преступлении по фактам непредоставления благоустроенных жилых помещений сиротам, из них 264 сиротам, уже имеющим судебные решения. При этом только по состоянию на начало этого года на руках у сирот было более 31 тысячи судебных решений о предоставлении им благоустроенного жилого помещения. Более 4,5 тысяч таких решений оставались неисполненными на протяжении пяти лет.

Иногда в регионах, где уровень обеспеченности сирот жильем невысок, чиновники аппелируют к недостаточности финансирования. Но, например, из выделенных в 2020 году практически 33 миллиардов рублей было освоено 28 миллиардов рублей. В связи с этим в прошлом году в 20 регионах зарегистрировано 31 сообщение о преступлении по фактам неосвоения бюджетных средств, выделенных на цели реализации жилищных прав сирот. По результатам рассмотрения данных сообщений возбуждено 15 уголовных дел. По поручению руководства Следственного комитета наши сотрудники в регионах активно вели личные приемы сирот - опрошено более девяти тысяч человек. По их результатам зарегистрировано более 100 сообщений о преступлениях и возбуждено 25 уголовных дел. Более 100 сирот в 24 субъектах Российской Федерации сообщили о предоставлении им некачественного жилья. Это послужило основанием для проведения проверок, на основании которых возбуждено 14 уголовных дел.

У Вас ведь существует статистика расследований по жилью для сирот? Сколько уже таких дел?

Елена Леоненко: Всего в суды в прошлом году направлено 27 уголовных дел, из них 14 - возбужденных в 2019 году и ранее, и 13 - возбужденных в 2020 году (в том числе три - по фактам, имевшим место в 2020 году). Ущерб по этим делам составил свыше 194 миллионов рублей, возмещено, согласно приговорам судов, 21,5 миллиона рублей. Вынесено шесть обвинительных приговоров.

Найти причину

Банальная истина - любую болезнь проще предупредить, чем лечить. Также и с преступлениями. Известно, что Вы не только расследуете дела. Следственный комитет ведь занимается и профилактикой преступлений против несовершеннолетних?

Елена Леоненко: По закону следователь имеет право вносить представление об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступлений. В прошлом году внесено 14262 таких представления. В большинстве случаев они направлялись в органы внутренних дел (70,3 процента), органы управления и учреждения системы образования (9,2 процента), комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав (7,5 процента), администрации муниципальных образований (4,6 процентов), органы и учреждения системы здравоохранения (2,8 процента), органы опеки и попечительства (2,5 процента). Например, в Забайкальском крае на основании представления следователя приняты меры к участковому полиции, который не вел необходимую работу с ранее судимым лицом, совершившим впоследствии убийство малолетнего. В Дальневосточном федеральном округе на основании нашего письма РЖД приняло решение установить заграждения железнодорожных путей в месте, где дети получили травмы. Всего по результатам рассмотрения представлений более 4,6 тысячи должностных лиц привлечено к дисциплинарной и материальной ответственности.

Какие еще меры может принять ваш следователь по отечественному законодательству?

Елена Леоненко: Так или иначе, говоря о профилактике, конкретные меры связаны с решениями других органов, прямо имеющих отношение к этому. Но, тем не менее, по инициативе следствия принимались и иные меры реагирования. В прошлом году 321 лицо привлечено к административной ответственности, 439 семей и 589 несовершеннолетних поставлены на различные профилактические учеты, 26 лиц лишены родительских прав и 17 ограничены в родительских правах, в восьми случаях отменено опекунство, деятельность одной организации приостановлена и одной прекращена, издано восемь региональных, местных и локальных нормативных актов. Таким образом, наряду с расследованием уголовных дел, мы стремимся комплексно урегулировать ситуацию и по другим направлениям, способствуя защите прав детей.

Например, в Крыму лишена родительских прав женщина, которая знала о совершении в отношении малолетней дочери преступлений ее старшим братом, но не принимала мер. В Хабаровском крае лишена лицензии обслуживающая организация ООО "ЖКХ-Центр", на территории которой ребенок упал в открытый коллектор с горячей водой. В Алтайском крае на основании обращений регионального следственного управления принят закон, предусматривающий запрет реализации и вовлечения в употребление несовершеннолетними детьми бестабачной никотиносодержащей продукции и устанавливающий административную ответственность.

Плохая семья

Как Ваше ведомство реагирует на ситуации с неблагополучными семьями? Или когда ребенку что-то угрожает?

Елена Леоненко: В силу специфики деятельности следствие также выявляет подобные случаи. Речь идет о ситуациях, когда ребенок находится в опасном положении из-за ненадлежащих действий тех, кто за него отвечает, или вовсе подвергается жестокому обращению с их стороны. Нам удалось выявить 255 таких детей в прошлом году. В каждом случае были проинформированы уполномоченные органы и приняты меры по изъятию детей из угрожающей среды. Лица, действия которых повлекли или могли повлечь негативные последствия, также привлечены к ответственности. Например, в Брянской области лишена родительских прав женщина, которая содержала ребенка в антисанитарных условиях, ребенку помогли найти другую - приемную семью. В Волгоградской области ограничена в правах женщина, один из малолетних детей которой стал жертвой преступления, так как мать оставила его без присмотра. Вместе с тем в таких ситуациях проверяются и действия органов и субъектов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на своевременность выявления тех или иных фактов. При наличии оснований в отношении сотрудников таких органов также принимаются решения в рамках уголовно-процессуального законодательства. В случае установления фактов бездействия указанных лиц или ненадлежащего исполнения ими своих обязанностей следователи, не ограничиваясь внесением в соответствующие органы и учреждения представлений об устранении данных нарушений, проводят процессуальные проверки и при наличии достаточных оснований возбуждают уголовные дела.