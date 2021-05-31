Сноуден заявил о причастности Байдена к шпионскому скандалу

Новости

В пригороде Воронежа мужчину застрелили по ошибке 14:10
Ученые МГУ предложили новый метод лечения тяжелой формы COVID-19 13:56
Мантуров: Aurus станет "самым русским" автомобилем 13:43
Кузнецова назвала число возвращенных из Сирии детей в 2020 году 13:42
Подготовка стратегических учений РФ и Беларуси перешла в активную фазу 13:41
СК возбудил дела из-за размещения фото нацистов на сайте "Бессмертного полка" 13:39
Вузы получат 600 млн рублей на обучение по профилю "искусственный интеллект" 13:35
Вышел трейлер аэробик-комедии с Роуз Бирн "В ритме жизни" 13:35
Минский суд отказал в удовлетворении жалобы на задержание россиянки 13:29
Москвичи увидят солнечное затмение в июне 13:28
Металлурги ответили на слова Белоусова о сверхдоходах отрасли 13:28
Кузнецова: В 2020 году снизилось число преступлений против детей 13:17
Путин призвал дать доступ родительским комитетам к организации питания в школах 13:14
Эксперты пояснили, как коронавирус влияет на слух 13:12
В перезапуске "Секса в большом городе" появится мистер Биг 13:09
Брянское УФСБ рассекретило документы о концлагере "Дулаг-142" 13:05
Хрюша и Степашка примут участие в марафоне, посвященном Дню защиты детей 13:03
В Росавиации объяснили закрытие десятков аэродромов 13:02
Песков призвал не искать виновных в ситуации со сверхприбылями металлургов 12:55
Минпромторг: Автозаводы РФ не остановятся из-за проблем с микрочипами 12:47
Песков: Решения о том, возглавит ли Путин список "Единой России" на выборах, не принималось 12:47
В праймериз "Единой России" приняли участие почти 12 млн человек 12:45
Пассажиры экстренно севшего в Берлине самолета Ryanair продолжили путь 12:39
Оскар Айзек подтвердил, что сыграет Лунного рыцаря в сериале Marvel 12:38
В Минобороны начнет работать управление по искусственному интеллекту 12:34
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Специалисты развеяли мифы о вакцинации против COVID-19
Что изменится в жизни россиян в июне
Что изменится в жизни россиян в июне
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
"РГ" публикует важные законы о пенсиях и пособиях
31.05.2021 12:57
Рубрика: В мире

Сноуден заявил о причастности Байдена к шпионскому скандалу

Текст: Юрий Когалов
Бывший сотрудник американских спецслужб Эдвард Сноуден считает, что президент США Джо Байден причастен к организации АНБ слежки за европейскими политиками. Об этом он написал на своей странице в социальной сети Twitter.
Эдвард Сноуден. Фото: The Guardian / AFP Эдвард Сноуден. Фото: The Guardian / AFP
Эдвард Сноуден. Фото: The Guardian / AFP

"Он глубоко вовлечен в этот скандал", - отметил Сноуден. По его словам, Байдену необходимо хорошо подготовиться к предстоящему в ближайшее время визиту в Европу, чтобы ответить на возникшие вопросы. Как заявил Сноуден, США должны раскрыть данные о тех операциях.

Фото: FREDERICK FLORIN / AFP
Кучерена: Сноуден подаст документы на гражданство РФ

В еще одном твите Сноуден рассказал, как в 2013 году Дания тайно приняла самолет ФБР, на котором находилась команда, которая должна была похитить его и вывезти в США. "В то время казалось странным, что они помогают скрывать преступления другой страны. Это была не та Дания, которую я себе представлял", - отметил он.

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что Агентство национальной безопасности США с помощью датских спецслужб следило за рядом видных европейских политиков из Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Проведенное правительством Дании внутреннее расследование привело к отставке руководства Службы военной разведки.

Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон выразил обеспокоенность в связи с раскрытой информацией. "Это чрезвычайно серьезно. Нужно проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - заявил он. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений.

В мире США Эдвард Сноуден

Главное сегодня

Путин примет участие в дискуссии на ПМЭФ
В России стартовал Единый государственный экзамен
МИД: SWIFT могут вовлечь в "санкционную спираль" против России
Опубликовано видео задержания устроившего стрельбу екатеринбуржца
Что будет с российской экономикой в ближайшие годы
В Париже общественный транспорт могут сделать бесплатным
Как Союзному государству противостоять внешним вызовам и угрозам