Сноуден заявил о причастности Байдена к шпионскому скандалу

"Он глубоко вовлечен в этот скандал", - отметил Сноуден. По его словам, Байдену необходимо хорошо подготовиться к предстоящему в ближайшее время визиту в Европу, чтобы ответить на возникшие вопросы. Как заявил Сноуден, США должны раскрыть данные о тех операциях.

В еще одном твите Сноуден рассказал, как в 2013 году Дания тайно приняла самолет ФБР, на котором находилась команда, которая должна была похитить его и вывезти в США. "В то время казалось странным, что они помогают скрывать преступления другой страны. Это была не та Дания, которую я себе представлял", - отметил он.

Напомним, ранее газета Süddeutsche Zeitung рассказала, что Агентство национальной безопасности США с помощью датских спецслужб следило за рядом видных европейских политиков из Германии, Франции, Нидерландов, Норвегии и Швеции. Проведенное правительством Дании внутреннее расследование привело к отставке руководства Службы военной разведки.

Госсекретарь при МИД Франции по европейским делам Клеман Бон выразил обеспокоенность в связи с раскрытой информацией. "Это чрезвычайно серьезно. Нужно проверить эти факты и осудить их, если это окажется правдой", - заявил он. Правительства Швеции и Норвегии потребовали от Дании объяснений.